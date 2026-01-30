Tras un exitoso inicio, la alegría de los Carnavales Barriales se traslada al Industrial

Organizado por la Municipalidad de Corrientes, el corsódromo itinerante se ubicará hoy por avenida J.R Fernández, entre Río Chico y Pedro Esnaola. A partir de las 20, desfilarán 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas, desplegando todo su ritmo, brillo y tradición. Habrá restricciones en el tránsito y desvíos de colectivos.

Tras un inicio exitoso en el barrio Bañado Norte, este jueves, a partir de las 20, el Industrial se vestirá de fiesta para recibir la segunda jornada de los Carnavales Barriales, organizados por la Municipalidad de Corrientes.

El corsódromo itinerante se ubicará en el tramo comprendido por la avenida J. R. Fernández desde la calle Río Chico hasta Pedro Esnaola. En esa extensión, las comparsas y agrupaciones humorísticas y musicales, desplegarán toda su magia y color en esta fiesta que recorre diferentes barrios de la ciudad.

De acuerdo a lo diagramado por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial del municipio, a lo largo del tramo de desfile la banda este será para el recorrido de las comparsas y la oeste como peatonal de los concurrentes. Debido a ello, habrá restricciones en la circulación vehicular, estableciendo cortes y desvíos del tránsito a partir de las 18.30 de este jueves en todas las calles y avenidas que circundan al circuito de desfile.

En tal sentido, agentes de tránsito estarán apostados en diferentes puntos para mantener la organización y fluidez de la circulación indicando a conductores el sentido de desvíos y cortes que se realizarán en las siguientes intersecciones:

Río Chico y José Rolón, Madrid, Badajoz, Eduardo Madero, UNNE, Mariño y Rocha; José Rolón y Los Cocos; Remedios de Escalada; Tercero; Pedro Esnaola; Capilla del Monte; Av. Libertad y Quinquela Martin; Ontiveros; Av. Laprida; Dardo Rocha y Los Cocos; Remedios de Escalada; Pedro Esnaola y Tercero.

Desvíos de colectivos

Los colectivos que circulan por la zona sufrirán desvíos en su recorrido habitual, este jueves, a partir de las 18. En el lugar habrá presencia de agentes para colaborar en el ordenamiento del tránsito.

105 A y C – desde el centro: Av. Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, Av. Laprida, Av. Libertad a recorrido

105 A y C-hacia el centro: Av. Libertad, Av. Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín, Av. Armenia a recorrido.

105 B-desde el centro: Av. Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, Av. Laprida, Av. Libertad, calle UNNE, Benavidez a recorrido.

105 B-hacía el centro: Sicilia, J. Sheridan, Río Chico, A. Nariño, Av. Libertad, Av. Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín, Av. Armenia a recorrido.

109 A y B – desde el centro: Av. Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, Av. Laprida, Av. Libertad a recorrido.

109 A y B – hacía el centro: Av. Libertad, Av. Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín, Av. Armenia a recorrido.

Trabajo municipal y sorpresas

El viceintendente, Ariel Báez, anticipó que todas las noches de los Carnavales Barriales “serán muy intensas, con muchas sorpresas y muchos grupos musicales que van a pasar tocando en los carros”, para que disfruten todos los vecinos y turistas.

La secretaria general de Gobierno, Florencia Ojeda, resaltó que esta celebración popular recorrerá cinco barrios y tiene previsto un gran cierre en la Costanera, y que para cada fecha se despliega una intensa labor de diversas áreas municipales para que todo esté en condiciones. “Todos los agentes ponen el cuerpo porque desde muy temprano se trabaja en la preparación del lugar y también hay tareas posteriores”, agregó.

“Es importante que el vecino sepa que una vez que termina el evento, todos los agentes municipales están listos también para dejar la ciudad igual de bonita como estaba antes de esta actividad”, dijo.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, afirmó que la realización de los carnavales lleva “trabajo de limpieza urbana, a través de la labor del área arbolado urbano y de espacio público, que ponen en condiciones la avenida y la zona de desfile para el disfrute de todos los vecinos”.

Inclusión

La Municipalidad también dispuso un sector para personas con discapacidad que tiene el objetivo de generar un espacio accesible para que disfruten de los Carnavales Barriales de manera segura.

En ese marco, Lilian, de Ángeles de mi tierra, integrante del grupo de chicos con síndrome de down invitó a los vecinos y turistas a participar del evento “porque es algo nuestro, es algo que es de los correntinos”.

CRONOGRAMA

Jueves 31 de enero – Barrio Industrial

Martes 3 de febrero – Barrio 17 de agosto

Jueves 5 de febrero – Barrio Juan de Vera

Martes 10 de febrero – Barrio Mil Viviendas

Jueves 12 de febrero – Cierre. Avenida Costanera Sur