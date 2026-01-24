En el marco de la visita de un contingente de 20 turistas brasileños a la ciudad de Corrientes, Eduardo La Rosa, de la Dirección de Promoción Turística de la Municipalidad, acompañó a la delegación en un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la capital provincial –entre ellos, Casa de Gobierno- destacando el valor del intercambio cultural a través del chamamé.

La Rosa explicó que la actividad se realizó a partir de una solicitud del Municipio, en articulación con la Secretaría de Turismo y Deportes, y estuvo a su cargo en su rol de guía turístico. “Se trata de una delegación de Brasil que nos visita cada año, especialmente para participar de la Fiesta Nacional del Chamamé. Vienen a disfrutar, a conocer y a vivir nuestra cultura”, señaló.

El recorrido incluyó visitas a museos y exposiciones vinculadas al chamamé, aprovechando el contexto de la fiesta, para luego continuar con el tradicional City Tour, donde los visitantes pudieron conocer la ciudad y su identidad cultural. “A ellos les gusta mucho Corrientes, vienen principalmente interesados en la temática chamamecera”, remarcó.

Los turistas provienen de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso del Sur, una región donde el chamamé tiene fuerte presencia y se realizan numerosos festivales. En ese sentido, La Rosa subrayó que existe un intercambio permanente entre delegaciones correntinas y brasileñas, tanto en fiestas que se desarrollan en Corrientes como en Brasil. “Este intercambio es muy enriquecedor: conocemos su cultura y ellos la nuestra, unidos por algo que tenemos en común, que es la música del chamamé”, expresó.

Respecto a la respuesta de los visitantes, el funcionario destacó el entusiasmo del grupo, que arribó a la ciudad la noche anterior y vivió su primera noche de fiesta chamamecera. “Están encantados, felices. Hoy estamos haciendo un guiado pedestre, recorriendo las calles, descubriendo edificios históricos y lugares emblemáticos, como Casa de Gobierno. Siempre que vienen, se van enamorados de Corrientes”, afirmó.

Finalmente, La Rosa resaltó el valor de estas experiencias para la promoción turística: “Como guía y como promotor de la ciudad, es muy gratificante cumplir este rol y representar, de alguna manera, a Corrientes y a la provincia”.