Una correntina egresó abanderada como oficial de la Prefectura Naval y fue reconocida en su ciudad

Meri Da Silva tiene 21 años y es oriunda de Alvear. El Concejo Deliberante de su ciudad la reconoció y la expresó el orgullo de toda la comunidad. En mayo viajará a bordo de la Fragata ARA Libertad. En noviembre empezará a cumplir funciones en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la fuerza.

Saludada y destacada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el Prefecto Nacional Naval Guillermo Giménez Pérez, Meri Ester Da Silva se convirtió en la primera correntina en egresar como oficial de Prefectura Naval Argentina siendo abanderada. El mérito también impulsó el reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de Alvear, ciudad de donde es oriunda la flamante oficial ayudante con el primer promedio de la Promoción 91 de la Escuela de Cadetes.

Da Silva, que disfruta por estos días de vacaciones, viajará como egresada, a partir de mayo, en la Fragata ARA Libertad. A fines de noviembre próximo, de regreso al país, tiene como destino cumplir funciones en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Prefectura Naval, ubicada en la sede central de la institución, Edificio Guardacosta en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su perseverancia, compromiso, responsabilidad y valores, le permitieron una brillante carrera en la Escuela de Oficiales de la Prefectura Argentina “General Matías de Irigoyen”. Fiel a su vocación, terminada la escuela primeria Da Silva no pudo ingresar al nivel secundario en el Liceo Naval Militar «Almirante Storni», en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por no contar con la edad requerida. Esperó 12 meses, cursando en Alvear, para volver y ser admitida como cadete el próximo año

Excelencia

Durante su formación en la Escuela de Oficiales, Da Silva completó sus estudios sin recursar materias, mantuvo un promedio sobresaliente, y cerró su segundo año como la mejor estudiante de la institución. Este desempeño le valió ser ascendida en marzo de 2025 al rango de Cadete Mayor, el grado más alto dentro del escalafón de cadetes.

El año pasado, en su tercer y último año de formación, fue elegida abanderada, un honor con el cual la institución distingue a quienes encarnan los más altos valores de la fuerza: disciplina, liderazgo, compromiso y excelencia académica.

Cursando la escuela primaria, Meri mostró cualidades sobresalientes. Ya en el jardín de infantes fue designada primer escolta, y en la Escuela Provincial N° 123 “José Carmelo Belmont”, fue abanderada durante aquella etapa de la educación en su ciudad de Alvear.

Con clara vocación militar, finalizada la primaria tenía como objetivo ingresar al Liceo Militar “Almirante Storni”, pero al no cumplir con la edad mínima, cursó primer año en el Colegio Secundario Dr. Mamerto Acuña de Alvear. Lejos de considerar ese año una espera, lo vivió como una oportunidad de aprendizaje, motivada por su pasión por el conocimiento.

Estrella

Al año siguiente ingresó al Liceo Militar en la ciudad misionera de Posadas, donde fue condecorada con cinco Rosetas, que son estrellas que se otorgan al mejor promedio por año.

La carrera en el liceo son cinco años, y durante esta trayectoria académica obtuvo uno de los promedios más altos. Este desempeño le valió la Medalla Distintiva de la Provincia de Corrientes, y la recomendación para ingresar a la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, rindió los exámenes como cualquier aspirante y logró ingresar por mérito propio, destacándose desde el inicio.

Orgullo alvearense

El acto de egresada, con todos los honores, se realizó en la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina en Zárate, provincia de Buenos Aires, a fin de 2025.

Días atrás, se hizo eco el Concejo Deliberante de Alvear, órgano deliberativo que le entregó un certificado de reconocimiento manifestando el orgullo alvearense por su trayectoria académica.

Los concejales expresaron el orgullo que siente toda la localidad de Alvear al ver a una de sus hijas ocupar un lugar tan destacado en una institución nacional. Este reconocimiento del Concejo puso en valor no solo su desempeño individual, sino también el acompañamiento de su familia y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones.

“La contención familiar ha sido fundamental. Meri es un orgullo para Alvear, un ejemplo de que con esfuerzo, perseverancia y valores claros se puede llegar lejos”, destacaron los ediles alvearenses.