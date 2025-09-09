Una jornada de hip hop, freestyle y talleres reunió a jóvenes artistas y su público

Con el apoyo de la Municipalidad, se celebró el “Wall to Wall Day” en el marco del Crew Corrientes, en la Escuela de Arte Municipal. El evento reunió a bailarines, freestylers y colectivos de hip hop. Durante la jornada se realizaron workshops, paneles y batallas de danza urbana.

En una jornada de más de diez horas de baile, talleres y batallas de freestyle, la Escuela de Arte Municipal de Corrientes se convirtió en el epicentro de la cultura urbana este sábado durante la tercera edición de Wall to Wall Day, organizada por Crew Corrientes con el acompañamiento de la Municipalidad.

El subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri, destacó el crecimiento del movimiento hip hop en la ciudad y subrayó que este tipo de encuentros ya forman parte de una política cultural sostenida.

“Por tercera vez consecutiva, Wall to Wall reúne a jóvenes artistas muy talentosos de la danza y del freestyle. Convocan a toda la ciudadanía a conocer, a integrarse y a aprender. Esta es una jornada especial donde no sólo se compite, sino que se comparte conocimiento y se fortalece la comunidad artística”, afirmó.

“El modelo de gestión cultural que impulsa Eduardo Tassano busca justamente eso: apoyar, visibilizar y fortalecer estas expresiones que forman parte de la identidad contemporánea de Corrientes”, sostuvo.

La propuesta reunió a referentes de la danza urbana y el freestyle con workshops intensivos dictados por @i.c.e_me, @david_aguirre.mambrin, B-Boy Mata y @acos.agustin, además de la participación de agrupaciones como Soul Street, Zona Style y Corriente Crew, que acompañaron la experiencia.

Por su parte, Hernán Mayol, integrante de Crew Corrientes, explicó que el objetivo de la jornada es ofrecer herramientas a los bailarines para que puedan crecer dentro del circuito de batallas.

“Nos concentramos en traer a gente de distintos grupos, incluso de provincias vecinas y de Paraguay, para compartir clases, entrenar y después competir. Lo importante es unirnos, transmitir conocimiento y fortalecer a la comunidad del hip hop. Esta oportunidad, además, no sería posible sin el apoyo municipal que nos facilita recursos y espacios”, señaló.

Al mismo tiempo, agregó: “Queremos que la gente se acerque, que pierda el miedo, que entienda que el hip hop no es sólo competir, sino también convivir, aprender y crear en conjunto. Estamos muy agradecidos con el apoyo recibido porque nos permite soñar con eventos cada vez más grandes y con mayor participación”.

A lo largo del día, los jóvenes artistas pasaron por la Escuela de Arte Municipal (Av. Sarmiento 2145) para participar de clases, paneles y competencias. La convocatoria confirmó que el hip hop y la danza urbana son parte de un movimiento cultural que crece en Corrientes, integrando generaciones y derribando barreras.