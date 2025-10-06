Valdés analizó con su Gabinete la gestión provincial en el marco de la coyuntura del país

Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés encabezó una reunión de Gabinete en el salón Amarillo en Casa de Gobierno donde diagramó acciones junto a los ministros del Poder Ejecutivo sobre la gestión provincial teniendo como base la situación política y económica actual del país.

Así, en contacto con la prensa el ministro de Obras Pública, Claudio Polich sostuvo que “la reunión fue positiva donde dialogamos sobre algunas cuestiones vinculadas a la administración general y que hacen al funcionamiento del gobierno” y precisó que otro de los temas tratados fue el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En lo que respecta a las obras que se ejecutan en la provincia, Polich indicó que “nosotros nos ajustamos muy bien a nuestro plan de obra y vamos a tener algunas obras que por su dimensión no llegarán a concretarse antes del 10 de diciembre” pero “seguiremos avanzando dentro de las posibilidades que tenemos y teniendo una administración cada vez más rigurosa que permita administrar”.

Asimismo, dio cuenta que por parte del Gobierno nacional no cuentan con fondos para la concreción de obras y que esperan indicaciones para poder avanzar con los acuerdos trazados de manera mancomunada entre Provincia y Nación.