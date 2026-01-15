15 enero, 2026

Salud Pública comunica que se encuentran habilitadas las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté

@ctesnot 14 enero, 2026 0
Alrededor de 450 policías ya trabajan en el dispositivo de seguridad por la festividad del Gaucho Gil

@ctesnot 8 enero, 2026 0
Celebración del Gaucho Gil: La Provincia despliega un operativo de seguridad integral con 450 efectivos policiales

@ctesnot 7 enero, 2026 0

Múltiples propuestas deportivas y culturales para disfrutar en las playas

@ctesnot 14 enero, 2026 0
Avanzan las obras pluviales en diferentes puntos de la ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
Una correntina egresó abanderada como oficial de la Prefectura Naval y fue reconocida en su ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
Lanari Zubiaur se reunió con un representante de CONIN de Virasoro

@ctesnot 14 enero, 2026 0