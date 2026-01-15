El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, en diálogo con Radio Dos, se refirió a los principales temas que forman parte de su agenda de gestión, entre ellos la Reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación, la situación financiera provincial y el contexto climático que afecta a distintas localidades.

En relación con la Reforma laboral, el mandatario provincial confirmó que mantendrá encuentros con representantes del Congreso. “Esta semana vamos a tener una reunión con legisladores nacionales para analizar la Reforma laboral. Hay puntos que tenemos que estudiar, ver los pros y los contras, para que no se alteren los derechos de los trabajadores”, sostuvo Valdés, remarcando la necesidad de un análisis responsable del proyecto.

Consultado sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador indicó que por el momento no hay confirmaciones: “No tengo confirmación”, expresó.

Respecto al vínculo con el Gobierno Nacional, Valdés señaló que el último contacto estuvo vinculado a la emergencia hídrica en el interior provincial. “El último contacto que tuvimos fue por la situación que vivimos en San Luis del Palmar y por las obras que necesitamos como parte de la solución para mitigar la grave situación que atraviesa la localidad. Hoy por hoy no se ha vuelto a tener contacto”, explicó.

En cuanto al impacto de las lluvias y la crecida de los ríos, el gobernador se refirió a la situación en San Roque, donde el desborde del río Santa Lucía provocó evacuaciones. “Hay evacuados, esperamos que la situación se mantenga estable, y seguimos trabajando con la gente de San Luis del Palmar”, afirmó.

Finalmente, Valdés volvió a manifestar su preocupación por la caída de los recursos coparticipables. “La coparticipación no creció, viene baja. Esperamos que se reacomode y que podamos contar con los recursos necesarios para administrar normalmente la provincia”, concluyó.