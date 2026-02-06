El gobernador Juan Pablo Valdés, este jueves por la mañana, mantuvo en Buenos Aires una primera reunión con representantes de la empresa de comercio electrónico Mercado Libre, para explorar oportunidades de expansión y generación de empleo en la provincia. El objetivo del encuentro fue analizar posibles inversiones y líneas de trabajo en conjunto orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo en Corrientes.

En la ocasión, calificada como una “excelente primera reunión”, se abordaron alternativas para acompañar el interés de la compañía en ampliar su presencia en el territorio correntino. En ese marco, el mandatario provincial destacó la importancia de fortalecer la articulación con el sector privado y generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones.

La eventual expansión de la empresa de comercio electrónico podría traducirse en más oportunidades laborales y en el impulso a la economía local, en línea con una agenda que prioriza el crecimiento, la innovación y la inclusión productiva.

«Nuestra provincia ofrece condiciones favorables para el desarrollo y la inversión, gracias a su esquema impositivo y a su ubicación estratégica», consideró Juan Pablo Valdés.

La reunión se inscribe en una serie de gestiones que la Provincia viene desarrollando para consolidar vínculos con empresas líderes y promover iniciativas que potencien el desarrollo, el empleo y las oportunidades para los correntinos.

