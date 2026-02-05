Valdés avanzó en una agenda de trabajo con autoridades nacionales en Casa Rosada

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, este miércoles mantuvo una reunión de trabajo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en una agenda común que promueva el desarrollo de la provincia.

Durante el encuentro en Buenos Aires, las autoridades coincidieron en la importancia de profundizar la articulación entre Nación y Provincia para impulsar políticas públicas que generen más oportunidades para los correntinos. En ese marco, Valdés destacó la necesidad de sostener una gestión basada en el trabajo conjunto, el diálogo permanente y la coordinación de esfuerzos.

“Más gestión, más articulación y más oportunidades para Corrientes”, expresó el mandatario provincial, remarcando el compromiso de su gobierno de continuar fortaleciendo vínculos institucionales que permitan avanzar en proyectos estratégicos para el crecimiento y el desarrollo integral de la provincia.