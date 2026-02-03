Valdés avanzó en una agenda de trabajo con intendentes del interior provincial

El gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo una serie de reuniones con jefes comunales de Santo Tomé, Mburucuyá, Guaviraví y San Carlos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local a través de obras de infraestructura, mejoras en los servicios y políticas orientadas a la generación de empleo.

En el marco de una intensa jornada de trabajo dedicada al interior de la provincia, este lunes, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en Casa de Gobierno a intendentes de distintas localidades correntinas para analizar proyectos estratégicos y coordinar acciones conjuntas.

En este contexto, el mandatario provincial se reunió con el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, con quien dialogó sobre diversos proyectos de infraestructura vial, además de “propuestas destinadas a impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad”, indicó Valdés.

Posteriormente, Valdés mantuvo un encuentro con el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, con el propósito de avanzar en iniciativas orientadas a mejorar los servicios públicos, el sistema de salud y la ejecución de obras consideradas prioritarias para la comunidad.

Finalmente, el Gobernador se reunió con Tomás Méndez y Emiliano Costaganna, intendentes de Guaviraví y San Carlos, respectivamente, con quienes abordó proyectos vinculados a infraestructura y planes de viviendas.

“El trabajo conjunto es el camino para que cada una de las ciudades siga creciendo y para construir, entre todos, el futuro de la provincia”, expresó Valdés, destacando la importancia de la articulación permanente entre el Gobierno provincial y los municipios.