La misión oficial de Corrientes en los Estados Unidos cerró con definiciones de alto impacto para el sector productivo. Tras su presencia en la Argentina Week, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó los avances logrados tras las reuniones con el sector energético y el equipo económico nacional, destacando la llegada de nuevos capitales a la provincia.

La empresa Central Puerto, que cotiza en la bolsa de Nueva York, proyecta una inversión de 40 millones de dólares para la construcción de un aserradero de gran escala en el Parque Industrial de Santa Rosa. Este desembarco industrial, confirmado por el gobernador Juan Pablo Valdés tras su participación en foros financieros internacionales, contempla el inicio de las obras durante el transcurso de este año bajo el amparo de la ley provincial 5470, la cual garantiza seguridad jurídica y exenciones impositivas por un periodo de 15 años.

El proyecto busca capitalizar las más de 160.000 hectáreas que la compañía posee en la región tras adquirir activos de Masisa y EVASA, replicando modelos de eficiencia orientados a la exportación de madera sólida y la generación de energía mediante biomasa. En este marco, el mandatario correntino destacó que la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) permite ofrecer una estabilidad fiscal de 30 años, posicionando a Corrientes como un polo forestal estratégico a nivel nacional.

Finalmente, las gestiones oficiales incluyeron un pedido formal al Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para reconsiderar el límite de 200 millones de dólares establecido por el RIGI. El objetivo de este planteo es adaptar las herramientas de incentivo a la realidad de las economías regionales, permitiendo que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero puedan acceder a estos beneficios con pisos de inversión más acordes a sus proyectos productivos.

En diálogo con medios de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario ratificó el desembarco de Central Puerto (CEPU) y que este año estarían «arrancando la obra».

El interés de Central Puerto no es casual. La empresa ya posee más de 160.000 hectáreas. El proyecto en Santa Rosa no solo producirá madera sólida de exportación, sino que integrará la generación de energía por biomasa, sector donde Corrientes ya lidera a nivel nacional con 100 MW de potencia instalada.

Seguridad Jurídica y el «Modelo Corrientes»

Para Valdés, la clave de estos desembarcos es el marco legal que ofrece la provincia. El gobernador resaltó que el proyecto de Central Puerto contará con el respaldo de la normativa local. Esta inversión se suma a un mapa provincial de 18 parques industriales donde la infraestructura está diseñada para atraer alta tecnología.

Como han señalado referentes del sector como Francisco Torres Cayman (coordinador de AFOA para Corrientes y Misiones) y Juan Ramón Sotelo (presidente del consorcio del Parque Industrial Santa Rosa), el desafío ahora es que estas inversiones logren integrarse con las PyMES locales, desde donde los privados apuntalan la gestión para la creación del «Punto Verde» que permita los trámites de exportación directamente en el lugar, ahorrando costos de logística hasta Buenos Aires.

“Directivos de la firma Central Puerto y un equipo de profesionales técnicos estuvieron a principio de este mes visitando el Parque Industrial, observando las instalaciones y dialogando con otros referentes de empresas que ya están instaladas, y mostraron su interés por radicarse, adelantó Sotelo.

La industrialización de la madera producida en la provincia representa un salto estratégico, opinaron desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), donde “el enfoque institucional siempre ha sido acompañar y fomentar esta valorización, entendiendo que el sector forestal es un motor dinámico capaz de diversificarse en múltiples productos”; recordó por su parte Torres Cayman.