En el marco de la misión oficial que encabeza en India, el gobernador Gustavo Valdés mantuvo una reunión en Nueva Delhi con directivos de Allana Group, una de las compañías líderes en la comercialización de alimentos a nivel internacional. El encuentro tuvo lugar junto al embajador argentino en ese país, Mariano Caucino, con el objetivo de avanzar en nuevas oportunidades comerciales para la provincia.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario correntino detalló que la empresa manifestó su interés en operar en Argentina, por lo que la reunión permitió presentar las fortalezas productivas de Corrientes. En este sentido, Valdés destacó el potencial local en la cría de búfalos, así como en la producción de cítricos, palta y nuez, sectores que ya muestran un marcado crecimiento y proyección exportadora.

La misión oficial en India busca abrir nuevos mercados y atraer inversiones para diversificar la matriz productiva provincial, consolidando la presencia de Corrientes en el escenario internacional.