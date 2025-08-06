Valdés entregó notebooks del programa Incluir Futuro a estudiantes secundarios de Goya

Con el objetivo de reducir la brecha digital y fortalecer la educación pública y gratuita de calidad en la provincia, el gobernador Gustavo Valdés entregó este miércoles más de mil notebooks del programa Incluir Futuro a alumnos de establecimientos secundarios de Goya. Durante el acto, realizado en el Colegio Torrent, el mandatario resaltó la importancia de que los jóvenes puedan acceder al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y la promoción de la educación digital con vistas al futuro.

Mil veintinueve computadoras, exactamente, fueron entregadas al establecimiento anfitrión, a la Escuela Técnica «Arquitecto Francisco Pinaroli» y al Colegio secundario «Dr. López Alvarado”.

Acceso al conocimiento, a través de las nuevas tecnologías

“En pandemia la educación pública tenía falencias, por lo que el alumno no podía estar presente junto al profesor en el aula, ahí nos dimos cuenta la labor que hace el docente y que necesitábamos un sistema digital, y a partir de ahí implementamos el programa Incluir Futuro”, recordó el gobernador, al iniciar su alocución.

El mandatario dio cuenta que este programa implica contar –principalmente- con contenidos digitales, los cuales se encuentran a través de la plataforma didáctica de EducaPlay.

En otro orden de temas, el mismo detalló que “hoy tenemos entregadas en Goya, 7500 notebooks, y antes que termine agosto vamos a lograr que todos los chicos de la secundaria, en la ciudad, tengan una computadora y accedan al contenido digital”.

Por otra parte, Valdés sostuvo que “la Inteligencia artificial está revolucionando el mundo, y la escuela pública nos tiene que preparar para el futuro que se viene”, añadiendo que “la labor de nuestros docentes es irremplazable, porque nos dan la fuerza y la guía de siempre”.

Finalizando, el mandatario celebró la concreción de una nueva entrega de estos dispositivos e invitó a los presentes “a seguir construyendo futuro”, a través del programa provincial.

Inclusión y desarrollo

A su turno, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, puso de relieve que la “educación pública es central para que la ciudad siga creciendo”, teniendo como ejes “la inclusión y el desarrollo”.

“Trabajamos codo a codo con el Gobierno Provincial y la comunidad educativa, mirando hacia al futuro”, enfatizó el jefe comunal, que valoró la adquisición por parte de la Provincia de un edificio en Goya que va a ser destinado a “traer una universidad pública, lo que representa un enorme desafío”.

Luego, Hormaechea resaltó que con el apoyo del gobernador Gustavo Valdés, “apostamos a esta revolución tecnológica por medio de Incluir Futuro para lograr que los estudiantes tengan una verdadera inclusión” y para cerrar, anheló mantener el trabajo en conjunto en busca de una educación pública de excelencia.

Iniciativa que revoluciona el nivel secundario

“Es muy importante estar en Goya entregando estos dispositivos que van a cambiar el futuro de nuestros estudiantes”, manifestó sin dudar la ministra de Educación, Práxedes López, al dirigirse a los presentes en el acto, destacando que se trata de una política educativa que fue iniciativa del gobernador Valdés, siendo la “más potente revolucionaria del nivel secundario”.

Seguidamente, la ministra subrayó que con el compromiso de nuestros docentes y junto a la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales que genera las plataformas Corrientes Play y Educa Play, “estamos transformando la educación secundaria” y ofreció un mensaje a los “queridos alumnos” instándolos a trabajar por ese futuro que “lo tienen en las manos y a que “sueñen en grande”, que desde el desde el Gobierno de la Provincia se les va a otorgar las herramientas necesarias.

Para culminar, Práxedes López abogó por “seguir construyendo más y mejor educación pública”.

Detalles de la entrega

Los establecimientos beneficiados fueron: la Escuela Técnica «Arquitecto Francisco Pinaroli» –primero, segundo, sexto y séptimo año-, con 423 notebooks; y los colegios “Dr. Juan E. Torrent” y «Dr. López Alvarado, con 347 y 259, respectivamente, en primero y segundo año.

Presencias

Durante la jornada, acompañaron a las mencionadas autoridades, ministros del Poder Ejecutivo, demás funcionarios provinciales y municipales; legisladores; concejales; el director general de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; el rector del Colegio “Dr. Juan E. Torrent”, Fabián Cedrola, sus pares de los demás establecimientos; e intendentes de distintas localidades.