El gobernador Gustavo Valdés se dirigió este martes a San Carlos, donde aseguró que se trata de su última visita como Mandatario. En este marco, inauguró 20 cuadras de asfalto, y el Playón Deportivo y Parque Municipal «Ariana», fruto del aporte provincial a las diferentes localidades en un trabajo en conjunto que «permitió transformar y desarrollar el interior», remarcó.

“En algún tiempo decían que el asfalto no se come, y es cierto, pero cómo dignifica, cómo cambia, cómo transforma”, expresó Gustavo Valdés, al señalar el impacto que estas inversiones tienen en la vida cotidiana de las familias correntinas.

El gobernador subrayó que, si bien la pavimentación de calles es una responsabilidad municipal, el Gobierno provincial decidió invertir en todas las localidades para acompañar el desarrollo urbano. “Veíamos que con el sistema anterior no se avanzaba, y comenzamos a hacer inversiones”, explicó.

En ese sentido, repasó algunas de las principales obras realizadas durante su gestión: más de 4000 viviendas, 68 comisarías nuevas, y 300 kilómetros de asfalto en diferentes puntos del territorio correntino.

“Tenemos cuatro plantas de asfalto funcionando para que nunca más a una localidad le falte un plan de mejora de sus calles. Una cuadra de estas hoy vale aproximadamente 50 millones de pesos, por lo que en San Carlos estamos hablando de una inversión de entre 1000 y 1200 millones de pesos”, detalló.

Valdés también destacó la recuperación de la capacidad operativa del Estado provincial para ejecutar obras públicas con personal propio, lo que permite avanzar con mayor eficiencia en distintos municipios. “En Capital hicimos 2600 cuadras, y hoy estamos presentes en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Finalmente, Valdés resaltó la riqueza productiva de la zona y llamó a seguir trabajando unidos por el futuro de Corrientes: “Vivimos en una tierra maravillosa, con recursos incalculables: madera, ganadería, yerba mate, energía. Tenemos todo para seguir creciendo. El desafío que queda es construir ese futuro juntos”.

A su turno, el intendente local, Emiliano Costaganna declaró que esta obra “simboliza el federalismo en la provincia, ya que la gestión llega con desarrollo y progreso a todos los rincones de nuestra geografía y es algo que debemos valorar”.

Seguidamente, el jefe comunal destacó a Valdés, señalando: “Tenemos un gobernador que mira y acompaña a los pueblos del interior” y agregó que la Provincia le ha aportado mucho a San Carlos”.

En virtud de ello Costaganna, en nombre de toda la comunidad, agradeció la presencia y el apoyo del gobernador, siendo una persona que “no se olvidó de nuestro pueblo y de nuestra gente”.

Finalizando con sus palabras, el intendente se mostró convencido que a partir de la nueva gestión de gobierno que se avecina, “vamos a seguir trabajando juntos por el bienestar de los sancarleños y de todos los correntinos”.

Espacios de recreación y deportes para la comunidad

Posteriormente, la comitiva se trasladó hacia el Parque Municipal “Ariana” para inaugurar su puesta en valor, además del flamante Playón Deportivo. “Los que practican deporte saben lo beneficioso que es, cómo nos despeja, cómo no entretiene. Por eso tener un espacio para ello es muy importante para los municipios”, dijo el gobernador.

El intendente Costaganna, informó que se trata de espacios de recreación y diversión, en donde además se van a generar competencias deportivas.

“No teníamos un lugar adecuado y a partir de ahora se van a poder practicar disciplinas como vóley, básquet y otras”, comentó el jefe comunal, a lo que agregó que a través de la Dirección de Deportes se organizarán las distintas actividades para toda la comunidad.

Para concluir, el intendente pidió cuidar “estas hermosas instalaciones” y deseó que los vecinos de San Carlos puedan disfrutarlas de la mejor manera.