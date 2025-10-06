Valdés inauguró el nuevo Centro Único de Pagos del Banco de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés comenzó su agenda semanal inaugurando este lunes una nueva sucursal del Banco de Corrientes (BanCo) en el barrio Hipódromo de Capital. Allí puso de relieve la calidad en la atención y las continuas inversiones de la entidad para llegar a más correntinos, así como su solvencia económica.

El nuevo Centro Único de Pagos, ubicado en avenida Pomar al 851, tiene una superficie total de 1100m2 y capacidad para 270 personas, con 18 puestos de atención al público y un recinto de cajeros automáticos con acceso directo desde la calle. Además, tendrá servicio de enfermería y sanitarios para el público en general.

Valdés destacó la apuesta del Banco de Corrientes por la atención personalizada, reconociendo que, si bien la modernidad y las billeteras electrónicas están en auge, «hay cosas que no van a cambiar, o hay personas que prefieren o desean tener otro tipo de percepción de sus pagos, no por billeteras electrónicas, sino personalmente».

El gobernador valoró el esfuerzo de la entidad para atender a quienes «prefieren tener su dinero en mano, o porque no tienen confianza en lo que implica sus billeteras electrónicas o digitales, o les cuesta o necesitan acceder al efectivo».

Además, el mandatario resaltó la solvencia económica actual del Banco de Corrientes, que cuenta con un patrimonio neto de «unos 900.000 millones de pesos», un nivel de solvencia «que nunca ha tenido en su historia”. También felicitó a la entidad por su continuo plan de modernización, que incluyó la renovación de la casa central y otras sucursales, la extensión de su red de cajeros automáticos y la apertura de nuevas filiales en provincias como Entre Ríos y Misiones.

Valdés concluyó su intervención celebrando el esfuerzo de la institución «para brindar cada vez mejor servicio».

Laura Sprovieri

“Es un día muy importante, en el que hacemos realidad nuestro edificio propio”, manifestó en primer lugar la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri.

Seguidamente comentó que “durante 25 años, el BanCo alquiló un local comercial y a partir de hoy contamos con este espacio propio en el cual vamos a brindarles más y mejores servicios a nuestros jubilados y pensionados”.

Para Sprovieri, esta inauguración representa un “hito institucional, que demuestra el interés y el compromiso para con nuestros adultos mayores” y resaltó que tiene que ver con el pedido que “nos hace el gobernador Gustavo Valdés de dotar al banco de infraestructura y tecnología moderna”.

Al momento de detallar la importancia del flamante edificio, indicó que tiene un lobby de hasta 10 cajeros automáticos y otro de depósitos, con un lugar espera cubierto para los días de calor o lluvia.

También subrayó la puesta en marcha de la banca empresa y banca de individuos, para que los comercios de la zona puedan acceder a los servicios en forma directa.

Asimismo, Sprovieri informó que en esta flamante sede se abonan haberes por aproximadamente 10.000 millones de pesos por mes y se atienden a más de 8000 jubilados y pensionados.

Finalizando, la titular del Banco de Corrientes agradeció al “gobernador Gustavo Valdés por la confianza de siempre y a todos quienes hicieron posible contar con este hermoso edificio”.

Presencias

Acompañaron el acto ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo provincial; legisladores; autoridades municipales y del BanCo.