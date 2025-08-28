Valdés inauguró la pavimentación y la red de agua en el acceso al Perichón en la Capital

El gobernador Gustavo Valdés en la Capital correntina, este jueves por la tarde, habilitó la nueva pavimentación y red de agua en el ingreso al Perichón. Allí, el Primer mandatario de la provincia expresó ante los presentes que «no quería terminar mi gestión de Gobernador sin ver esta obra concretada».

En la ocasión el mandatario destacó la concreción de una obra prometida hace doce años, de 4,5 kilómetros y 6 mil millones de pesos, que mejorará la transitabilidad y revalorizará la zona.

“Hace doce años le habían prometido a los vecinos que iban a hacer la obra, y fue varias veces prometida, y nunca cumplida”, comenzó explicando el gobernador Gustavo Valdés y sostuvo que “no quería terminar mi gestión de gobernador en conjunto con Eduardo Tasano sin ver esta obra concretada”.

Asimismo, resaltó el jefe del Ejecutivo Provincial que es “una obra de cuatro kilómetros y medio con una inversión cercana a los seis mil millones de pesos del gobierno de la provincia de Corrientes”, y hace que “le dé transitabilidad a esta zona”.

Además, Valdés destacó que “hace que realmente la propiedad en esta zona se valorice, se revalorice y realmente se aprecie”, y también consideró que: “debemos avanzando sobre el río, sé que se pusieron nerviosos los vecinos cuando comenzamos la noventa y nueve, porque habían perdido la esperanza, y nosotros tuvimos que seguir los protocolos para poder tener la licitación y hoy podemos tener la obra.

En este contexto, el Mandatario agradeció a la empresa constructora que “ha hecho un trabajo verdaderamente increíble”, y a la vez reconoció la participación de los vecinos.

En la oportunidad, el Gobernador anunció que “vamos a construir en esta parte también el velódromo que venimos trabajando, que estamos por desarrollar circuitos para que puedan gozar e incorporar en la en el calendario municipal de pista de karting”.

Para cerrar, se dirigió a los vecinos y les pidió que disfruten de la obra por “antes esto era intransitable, pero en el día de hoy, eso pasó a la historia”, y para finalizar les dijo: “Disfruten de esta obra y seguramente la vamos a estar trabajando para iluminar mejor y que realmente sea un corredor vial adecuado”.

Doble alegría

Claudio Polich, ministro de Obras Públicas, recordó al tomar la palabra la imposición del nombre de esa avenida, dispuesta por ordenanza del Concejo Deliberante en 2006: “se le dio el nombre de Eric Martínez, una persona que conocí y que hoy ya no está con nosotros. El Concejo decidió darle ese nombre a esta avenida de ingreso, y por eso para mí es una doble satisfacción la inauguración de esta obra”, destacó el funcionario.

Por otra parte, destacó que la concreción de la arteria, responde a “la decisión política del gobierno de la provincia, de aplicar el presupuesto necesario y motivar a que todos podamos vivir cada vez mejor”. Al final, instó a recordar la importancia del trabajo en conjunto. “Solo así se pueden concretar los objetivos: con el trabajo en conjunto de la sociedad civil, las comisiones vecinales, el gobierno provincial y el municipal”, remarcó.

Trasformación urbana

A su turno, Eduardo Tassano, intendente de la Capital, contextualizó la inauguración del asfalto de acceso al Perichón en el marco de “importantes inauguraciones de obras que hacen a la organización y al crecimiento de la ciudad. Obras, que han revolucionado el movimiento urbano, como la Ruta provincial Nº99, la avenida Igarzabal y la próxima a inaugurar: la avenida Niní Flores en el barrio Santa Catalina. Todo tiene que ver con un trabajo de muchos años”, señaló.

En ese sentido, el jefe comunal destacó esa infraestructura como un aporte al desarrollo de la ciudad, “en contraste con la autovía (sobre la Ruta Nacional Nº12), con la cual el gobierno Nacional nos posterga y hace daño a esta evolución”, comparó. “Pero, todo lo que depende del gobierno provincial, se hace. Todo lo que hay que progresar, se progresa”, enfatizó al final.

Además, el vecino Mauro Santa María agradeció al Gobernador por “cumplir con la obra”.

Pavimentación y red de agua en el Perichón: obras para mejorar la infraestructura y la calidad de vida

El Gobierno de Corrientes avanzó con la pavimentación con concreto asfáltico del acceso al barrio Perichón (avenida Eric Martínez), una obra que significó la intervención de 4.400 metros de calzada, con un presupuesto oficial de $4.220.435.420,75 y un plazo de ejecución de 180 días.

Los trabajos incluyeron movimiento de suelos, base de suelo cemento, colocación de la base y carpeta asfáltica, además de obras complementarias como desagües pluviales, sumideros, cordón cuneta en la zona urbana y señalización horizontal y vertical, lo que permitirá optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad al tránsito vehicular y peatonal.

De manera paralela, se concretó la instalación de la red principal de agua potable en el barrio Perichón, garantizando que los vecinos accedan al servicio de suministro seguro y de calidad.

Con estas intervenciones, el Gobierno provincial destacó que se mejoró el acceso al Perichón con infraestructura vial y de servicios básicos moderna, segura y durable, contribuyendo al desarrollo urbano de la ciudad de Corrientes.

Presencias

Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, el intendente municipal, Eduardo Tasano, el viceintendente municipal, Emilio Lanari, funcionarios del poder ejecutivo provincial, senadores, diputados, ministros del Poder Ejecutivo, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, de Desarrollo Social, Ádan Gaya, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Educación, Práxedes López, de Justicia, Juan José López Desimoni, los concejales presentes, demás autoridades provinciales y municipales, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, y vecinos.