Valdés inauguró las obras de ampliación en la Escuela Especial N°2 de Goya

Continuando su visita en Goya, el gobernador Gustavo Valdés inauguró la refacción y ampliación de la Escuela Especial N°2 “John F. Kennedy”. Allí el mandatario destacó la inversión en educación y en la inclusión de las personas con discapacidad. Más tarde, realizó el corte de cintas de 12 cuadras de repavimentación en la avenida Sarmiento.

En el edificio se construyeron rampas, se instaló un ascensor y realizaron reparaciones en veredas, techos, talleres y patio de juegos. Además se ampliaron los accesos, el salón de usos múltiples, aulas, sanitarios y el Centro de Recursos Multimediales y Pedagógicos (CRPM). El Gobierno también se encargó de dotar a la institución con la totalidad de mobiliario escolar y de oficina, útiles, juegos didácticos y una PC con impresora.

El gobernador Valdés afirmó que el Estado invirtió «cerca de 1500 millones de pesos de los correntinos» en el proyecto, que consideró fundamental. Reconoció que la obra «llevó tiempo» y que la escuela estuvo tres años funcionando en un lugar alquilado, pero celebró que, con la mudanza, la institución tiene un edificio propio.

Se reacondicionaron 1620 metros cuadrados y se sumaron 280 metros cuadrados nuevos. «Tenemos uno de los edificios más lindos y más preciosos de la provincia de Corrientes en materia educativa», aseveró.

El gobernador subrayó la importancia de la educación especial, señalando que el Estado debe «integrarse» e «invertir y poner máximo cuidado» en estas cuestiones. «Hablamos de derechos, y poder tener el derecho a la educación lo tiene cualquier ser humano», afirmó, destacando que estas obras contribuyen a vivir en una comunidad mejor.

Valdés aprovechó la ocasión para agradecer a los docentes por su «vocación de servicio» y el «amor que depositan todos los días en cada uno de estos niños», lo que «hace a la diferencia en la educación y el compromiso social que tenemos todos como Estado». Finalmente, agradeció a los obreros y llamó a «seguir trabajando para seguir integrando, para seguir incluyendo, por un mundo mejor».

Intendente Hormaechea

Al tomar la palabra, el intendente Mariano Hormaechea recordó el proceso previo a la remodelación del edificio y destacó la decisión del gobernador Gustavo Valdés de garantizar la continuidad de las clases durante las obras, trasladando temporalmente la institución a otro espacio. “Fue una decisión muy importante para esta escuela histórica y tan significativa para nuestra ciudad”, señaló.

El jefe comunal también agradeció el compromiso y la vocación de las docentes, “que educan con pasión, esfuerzo y dedicación, especialmente en un ámbito que requiere tanto amor”.

Finalmente, reafirmó el acompañamiento del municipio en materia de educación e inclusión: “Formamos parte de un proyecto de provincia donde estos valores son centrales. Cuenten con nosotros para seguir trabajando juntos por la educación y la inclusión”.

La educación especial como pilar de inclusión

“Es motivo de felicidad y orgullo estar presente en esta inauguración de la Escuela Especial, compartiendo este momento con nuestros docentes que son pilares fundamentales en la formación y en el cuidado de estos niños”, dijo a modo de introducción la presidente del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, acotando que la educación especial es “fundamental para promover la inclusión, el trabajo con la diversidad y la igualdad de oportunidades”.

A su vez, subrayó que contar este flamante edificio significa “mejor infraestructura, diseñada para satisfacer las necesidades de este núcleo de alumnos”, a fin de que puedan “crecer y aprender en un entorno seguro, motivados en vencer las barreras con las que se enfrentan diariamente”.

Concluyendo, Rollet aseguró que el sistema educativo trabaja para garantizar un entorno de aprendizaje inclusivo y desarrollar las habilidades y autonomías de estos niños hacia sus vidas futuras”.

Directora de la institución

Durante el acto, la directora de la institución, Victoria Nicoletti, expresó su agradecimiento al gobernador Valdés, a la ministra de Educación Práxedes López y a todo el equipo de gobierno por haber impulsado las mejoras edilicias.

Nicoletti destacó que las nuevas instalaciones “mejoran la calidad de vida, el acceso y las oportunidades de los estudiantes”, y subrayó que “la educación especial importa, porque cada niño merece aprender en un ambiente digno y seguro”.

Asimismo, valoró el compromiso de los docentes “que trabajan con vocación y el corazón puesto en cada alumno”, y agradeció a las familias por su acompañamiento. “Hoy sentimos que el Estado está presente, apoyando la educación pública e impulsando la inclusión”, concluyó la directora, celebrando que la institución cuente con espacios renovados pensados desde la accesibilidad y la inclusión.

Apuesta a la transitabilidad en Goya

Posteriormente, el gobernador habilitó 12 cuadras de repavimentación sobre la Av. Sarmiento en pos de apuntalar la seguridad y transitabilidad en Goya.

Allí, el mandatario sostuvo que “trabajamos para recuperar la avenida” porque “queremos meterle pata para que Goya sea una gran ciudad”, indicó al remarcar la importancia de las obras urbanas ejecutadas en el municipio.

A su vez, se comprometió a ampliar la Costanera y “vamos a trabajar para que Goya tenga

la otra entrada para que podamos completar los tres accesos”, agregó.

En esa línea, Valdés remarcó que “también estamos trabajando sobre la ruta 27 en un primer tramo donde vamos a tratar de terminarlo en un mes con un total de 4 km” y “así luego avanzar en el corredor, en una segunda etapa que se extenderá hasta Santa Lucía”, mencionó el mandatario.

Para concluir, hizo hincapié en que “es fundamental que podamos tener un tramo que nos brinde seguridad, con un corredor transitable y seguro”.

Durante la inauguración de la repavimentación mencionada, el intendente Mariano Hormaechea destacó que la mejora forma parte del proceso de modernización urbana que impulsa el municipio junto al Gobierno provincial. “La avenida Sarmiento es una de las más importantes y lindas de Goya. Con este reasfaltado seguimos avanzando en la modernización de la ciudad”, afirmó.

El jefe comunal subrayó la importancia de la obra para mejorar la movilidad urbana y el tránsito, dado que Goya es “un centro comercial y profesional que recibe diariamente a vecinos de toda la microregión sur”.

Asimismo, llamó a la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las normas viales y agradeció al gobernador por el acompañamiento. “Seguiremos trabajando juntos hacia adelante, inaugurando nuevas avenidas y obras que mejoren la calidad de vida de los goyanos”, concluyó.

Presencias

Acompañaron al Gobernador, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, concejales, el intentende de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, de Capital, Eduardo Tassano, entre otros.