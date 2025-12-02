Tras el encuentro realizado en el despacho del gobernador Gustavo Valdés junto al ministro del Interior, Diego Santilli durante una conferencia de prensa brindada en el Salón Amarillo, este lunes, el mandatario dio cuenta que junto al funcionario abordó una extensa agenda de temas vinculados a la relación entre Corrientes y el Gobierno nacional. En este marco, el titular del Ejecutivo destacó la “inmediatez” en la apertura de canales de trabajo. Asimismo, remarcó la importancia de contar con equilibrio fiscal, en referencia al Presupuesto nacional. En este contexto citó que “el mismo es sano para todos”, porque “el que no lo tenga, tarde o temprano tendrá consecuencias”, y recalcó al respecto la coincidencia de “los gobernadores radicales con el presidente de la Nación”.

Entre los temas tratados también ambos se explayaron sobre aquello que atañe a obras públicas como la Autovía Ruta Nacional 12, el segundo puente Chaco-Corrientes y el Brazo Añacuá.

Valdés subrayó que la presencia de un ministro del Interior activo en la articulación con los gobernadores era un reclamo sostenido por las provincias. “Tocamos todos los puntos de la agenda común con el Gobierno nacional”, aseguró.

Conferencia de prensa

Primeramente, a través de la conferencia de prensa, fueron consultados sobre la coparticipación y equilibrio fiscal a lo que Valdés mencionó que “hablamos los gobernadores con el presidente” y afirmó que “él no tiene problema en conversar sobre la coparticipación de las provincias”

“Estamos en tiempos donde resolvimos los concesos fiscales”, agregó y volvió a insistir que las puertas de diálogo se encuentran abiertas con el Gobierno nacional recordando, además, que “seguimos reclamando el punto que perdió en 1987 la provincia, que, si fue compensado a la provincia de Buenos Aires y a La Rioja, pero Corrientes nunca fue compensada, por ese 20% que perdió el 20 de diciembre y todavía lo estamos pesando”.

“Ese 20% de la coparticipación de la provincia, equivale a unos 600 mil millones en pesos por año y vemos que a Corrientes le costó llegar”, comentó.

En esa línea, el mandatario reflexionó que “debemos tener equilibrio fiscal en el país, porque es sano para todos y tenemos que seguir haciéndolo”. “Corrientes no tiene deuda y si tomarás una, no sería para pagar gasto corriente sino para utilizarlo en inversiones a futuro para las ciudades o redes viales”, detalló al hacer referencia sobre el equilibrio que sostiene la provincia donde a las demás no cuenten con ello tendrán “algunas consecuencias”.

Por su parte, el ministro del Interior indicó que “desde 1994 tenemos una conversación, donde hoy la prioridad son las reformas” tanto “las que plantean los gobernadores como el presidente, en pos de que el país salga adelante”.

También mencionó que las provincias que “hacen el camino correcto tienen un norte adecuado y el resto tendrán que acomodarse”.

Presupuesto y reformas: un verano movido

“La Argentina tiene que tener una hoja de ruta, y el Presupuesto está bajo los parámetros que todos queremos para nuestro país: el equilibrio fiscal, el de no tener déficit, y obviamente hemos analizado varias de las propuestas”, refirió Santilli al ser consultado sobre las asignaciones que podría recibir la provincia en particular. “Me llevo en mi agenda una larga tarea que me ha dado Gustavo Valdés para poder resolver”, apuntó.

Otro punto de coincidencia, fue la necesidad de reformas en leyes laborales. “Hace 15 años que Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto, y hace 20 que no genera una pyme neta. Y probando los mismos mecanismos, llegamos a situaciones peores”, recordó. “La idea es tener una modernización, que nos permita al ciudadano que está en la informalidad pasar a la formalidad, y eso va a ser parte de la agenda que se va a integrar a las extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Va a ser un verano movido, para trabajar, para que crezcamos como país. Si crecemos como dice el presupuesto, 5% anual, eso va a llegar a todas las provincias y a todo el país, y vamos a generar trabajo para los argentinos”, prometió.

Agenda de desarrollo y riesgo país

Por otra parte, el Ministro del Interior destacó llevarse una “agenda para el desarrollo desde la provincia”, y anticipó que “en los próximos días”, el Presidente Javier Milei “Va a poner arriba de la mesa cuál es la agenda para el crecimiento y el desarrollo del país. Voy a trabajar esta semana para dar respuestas concretas respecto de los puntos que el Gobernador me dio”, reiteró Santilli.

A su turno, Valdés ratificó que la provincia continúa su propia agenda de trabajo en pos del crecimiento, entre lo que mencionó la prioridad de “abrir mercados, juntar la oferta con la demanda productiva es la clave”, para lo cual reiteró la necesidad de un “un gobierno nacional que trabaje la macroeconomía y que baje el riesgo país: cuando desciende, eso impacta sobre las tasas de interés, y si tenemos crédito, tenemos posibilidades”.

En ese sentido, mencionó como puntos estratégicos el simplificar “la burocracia para exportar y contar con la infraestructura con posibilidades de inversión. Pero no hay nadie que pueda invertir si no tenemos esas tasas bajas”, advirtió.

A la vez, coincidió con el funcionario nacional en cuanto a la necesidad de “reformas estructurales” y poder discutir una “ley laboral que nos haga dinámicos”, a la vez que bregó por “convertirnos en un país serio, con previsibilidad que nos da el presupuesto”.

Las deudas pendientes, la frazada corta

Respecto sobre el planteo común de los gobernadores que ha visitado hasta ahora, Santilli reconoció que se enfocan en los reclamos de dudas que la Nación mantiene con las provincias.

“Hay varios frentes de trabajo en esa materia: cajas no transferidas y equilibrio fiscal entre Nación y provincia. Hemos hablado algo de tierras también, que a la provincia le interesa y le sirve. Pero si uno mira el Presupuesto Nacional, ve que el 85% del gasto es jubilaciones, salud y educación, es la frazada corta que tenemos, por eso es menesteroso crecer”, enfatizó.

Así, tanto las medidas económicas implementadas hasta ahora, como “una batería de propuestas” que presentará el gobierno nacional en el futuro próximo, “nos va a permitir reactivar la economía fuertemente”, sostuvo.

“Lo más importante del encuentro con los gobernadores es que cada uno entiende que un país creciendo son más recursos para sus provincias, y todos apuntamos hacia ese camino”, indicó.

Cuadro tarifario de energía y presión fiscal

Asimismo, Santilli hizo mención que los temas relacionados con el cuadro tarifario “se contempla dentro de una batería de medidas que lo venimos llevando adelante con el ministro de Economía” donde “las reformas tienen una baja modificación en cuestiones fiscales, que va a contribuir”, remarcó.

“Está es una tarea para analizar con los senadores y diputados nacionales que lo debatiremos luego”, adelantó.

Sector agropecuario: temas productivos y regalías por las represas

Posteriormente, el gobernador correntino se refirió a la agenda productiva de la provincia comentando que “tenemos que mirar y hablamos sobre la agenda productiva” y por eso, “volvimos a sincronizar temas porque tenemos la visión del cambio para la República Argentina y nosotros nunca íbamos a bajar los brazos para apuntalar el cambio”, añadió.

También, enumeró que otro de los temas abordados junto al ministro de Interior fueron el arroz, la producción, la deforestación y los sectores que tienen más dinamismo como la carne, “de lo que nos deben, las obras públicas, la política, la realidad nacional y local”, indicó. “La agenda productiva está en el gobierno”, ratificó.

Además, volvió a remarcar que en cuanto al diálogo “se abre otra etapa y Santilli le va a dar dinamismo necesario para ello” y “vamos a colaborar porque tenemos la misma visión y vamos hablar de estos temas a futuro”, sostuvo remarcando el camino a seguir de cara a las mesas de diálogo a entablar entre Provincia-Nación.

“Estamos ante una agenda abierta y sana para poder tener una conversación institucional porque tiene que ser el puntapié inicial del contacto con el Gobierno nacional”, subrayó el mandatario.

Puente y Autovía

Por otro lado, en materia de obras, se abordó el estado del segundo puente Chaco-Corrientes y la Autovía de la ruta nacional 12, a lo que Valdés, respondió que “hubiera querido tener respuestas antes de terminar mi gobierno”.

Seguidamente, el funcionario nacional indicó que “lo voy a poner en mi agenda de trabajo, entiendo la importancia y vamos hacer lo posible para que suceda”, al referirse al avance de las obras ubicadas por la vía nacional 12.

En tanto, sobre el puente Chaco- Corrientes, Santilli sostuvo que “es una vía fundamental” y “lo cual es una obra de gran envergadura y se está analizando, y sabemos que es un tema que está en agenda y lo voy a seguir de cerca y si hay avances lo vamos a notificar respectivamente”, subrayó.

Presencias

En la oportunidad, además el Gobernador y el ministro del Interior de la Nación, se encontraron presentes el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, los ministros del Poder Ejecutivo provincial, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, el viceintendente, Emilio Lanari, legisladores nacionales y provinciales, subsecretarios y secretario provinciales y municipales, entre otros.