29 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-105091-800

Valdés recibió la Bandera de la Libertad Civil y fue condecorado con la Medalla de Oro al Mérito

@ctesnot 27 noviembre, 2025
imagen-105070-800

El Gobierno de Corrientes distinguió a instituciones, ONGs y cooperativas por su labor solidaria

@ctesnot 27 noviembre, 2025
imagen-105048-800

Valdés: “El futuro de Corrientes es 100% forestal”

@ctesnot 26 noviembre, 2025

Te pueden interesar

imagen-105129-800

Salud realizará una jornada de concientización y control por el Día Mundial del Sida

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105128-800

Topa llega al Teatro Vera con su especial de Navidad en doble función el 7 de diciembre

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105131-800

Valdés juró como senador y anticipó que impulsará iniciativas sobre producción e industrialización

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105126-800

Docentes de escuelas técnicas se reunieron en la capital correntina

@ctesnot 28 noviembre, 2025