Valdés juró como senador y anticipó que impulsará iniciativas sobre producción e industrialización

Este viernes el gobernador Gustavo Valdés prestó juramento como senador provincial en el marco de la Sesión Preparatoria de esa Cámara. Tras la ceremonia, el mandatario destacó que esta nueva etapa será una continuidad del proyecto de desarrollo y expresó: “Agradecemos la confianza del pueblo. Hoy se ve traducida esa fuerza y responsabilidad”.

La Cámara de Senadores llevó adelante su Sesión Preparatoria bajo la presidencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard. El acto inició con el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de Corrientes, seguido de la lectura de la Resolución N.º 2451 y el tratamiento del Expediente con el Acta N.º 71 de la Junta Electoral Permanente, que proclamó a los electos el pasado 31 de agosto.

En ese contexto, prestaron juramento los senadores Gustavo Valdés, Silvia Galarza y Román Naya. Asimismo, renovaron su mandato Henry Fick y Enrique Vaz Torres. También se tomó juramento a Carlota Carballo, quien completará el período de Verónica Espíndola tras su renuncia para asumir la intendencia de Curuzú Cuatiá.

Al finalizar las juras, el Cuerpo solicitó pasar a un cuarto intermedio para la posterior designación de las autoridades de la Mesa Directiva. El acto contó con la presencia del gobernador electo, Juan Pablo Valdés, y funcionarios del gabinete.

Agenda legislativa y reclamo federal

El gobernador Gustavo Valdés destacó que esta nueva etapa legislativa será una continuidad del proyecto de desarrollo impulsado durante su gestión. “Agradecemos la confianza del pueblo. Hoy se ve traducida esa fuerza y responsabilidad”, expresó ante el nuevo rol.

Valdés anticipó que desde el Senado trabajará en iniciativas vinculadas a la modernización del Estado, la industrialización y, especialmente, el impulso a la producción. Entre los primeros objetivos legislativos mencionó la revisión del esquema impositivo provincial: “Tenemos que comenzar a reducir algunos impuestos que favorezcan la industrialización, sobre todo en el sector forestal”. También adelantó que buscará simplificar normas que hoy obstaculizan la recaudación y reflotar el fondo fiduciario para la vivienda, con el fin de generar inversiones privadas en construcción.

Consultado sobre la sintonía con las reformas que impulsa el Gobierno nacional, remarcó que la provincia tiene “baja presión tributaria”, pero que a nivel país es necesario avanzar en reformas impositivas y laborales para mejorar la competitividad. “La Argentina necesita abrirse, mejorar su productividad y dejar atrás la máquina de impedir”, afirmó.

Valdés también se refirió a los fondos que el Estado nacional adeuda a Corrientes: “Calculamos una deuda de alrededor de 300 mil millones de pesos. No pedimos más, solo lo que corresponde”. Recordó que la provincia mantiene demandas ante la Corte Suprema por Yacyretá y otras cuestiones pendientes de coparticipación.

De cara al recambio institucional, confirmó que la aprobación del Presupuesto provincial dependerá del tratamiento en la Legislatura actual o, eventualmente, después del 10 de diciembre.

Finalmente, señaló que ya se cursan invitaciones a gobernadores, autoridades nacionales y representantes de Paraguay para el acto de asunción del nuevo mandatario, donde se dará inicio a una “nueva etapa” para Corrientes.

Entrega de diplomas

Previamente a la sesión, la Junta Electoral de la provincia realizó el acto de entrega de diplomas a las autoridades electas. En dicha ceremonia, recibieron sus certificados el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, así como los senadores, diputados provinciales e intendentes que asumirán sus funciones el próximo mes.

En declaraciones a la prensa, Juan Pablo Valdés se mostró muy feliz y contento frente a la “responsabilidad enorme de conducir los destinos de la provincia”, una Corrientes que, según sus palabras, “crece, se desarrolla y que cada vez demanda más trabajo”.

A la vez que consideró que es fundamental tener un “norte claro y un proyecto firme, para que las metas sean claras” y en ese sentido dejó en claro que esa será la premisa para quienes sean miembros de su flamante gabinete de gobierno.