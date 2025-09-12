Valdés llamó construir la unidad y una visión federal que incluya a todas las provincias

Con el objetivo de visibilizar las necesidades del interior del país y reclamar apertura al diálogo por parte de Nación, El gobernador Gustavo Valdés este viernes se reunió con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Carlos Sadir de Jujuy y Martín Llaryora de Córdoba en el marco de la Exposición Rural de esa ciudad cordobesa. Allí el mandatario correntino indicó que “entendiendo que las provincias no somos enemigas de la Patria sino parte constitutiva”.

En dicho escenario, Valdés reclamó que “Argentina es un país con sus diferencias y sus semejanzas y los gobernadores tenemos la responsabilidad de construirla” y argumentó a través de sus redes sociales que “las provincias debemos alzar la voz para que en Buenos Aires nos escuchen y dejar de ser “el interior” para convertirnos en la República Argentina”.

Asimismo, el gobernador correntino recordó sus palabras expresadas sobre su visión hacia a Nación diciendo que al “Gobierno le faltan tanto más humildad como más sensatez para escucharnos” y en ese sentido, resaltó que “las provincias tenemos ideas, proyectos y gestión” para “aportar en pos de la construcción de una agenda federal que impulse la infraestructura, la producción y la industria, pilares del desarrollo socioeconómico de los argentinos”, subrayó.

De esta manera, Valdés remarcó su visión federal sobre el país expresando que “tenemos un gran potencial para ser un gran país” pero “para eso necesitamos un proyecto que nos contenga absolutamente a todos”.

Finalmente, sostuvo que “entendemos que las provincias no somos enemigas de la Patria sino parte constitutiva”.

Presencias

Cabe mencionar que en la ocasión, el senador nacional por Corrientes, Carlos Espinola y el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.