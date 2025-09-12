Valdés participa en Río Cuarto de la reunión con gobernadores para abordar cuestiones irresueltas de la Nación

El gobernador Gustavo Valdés se encuentra hoy con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Carlos Sadir de Jujuy y Martín Llaryora de Córdoba en el marco de la Exposición Rural de esa ciudad cordobesa. Allí, tras una reunión con la Mesa de Enlace nacional y provincial, habrá una conferencia de prensa cerca de las 11.00 de la mañana.

Con un desayuno de trabajo compartido entre los gobernadores del frente Provincias Unidas en el hotel La Urumpta de Rio Cuarto previsto para las 8.30 de este viernes, la jornada que tendrá al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora como anfitrión, será “para hablar cuestiones comunes de las provincias y ver cómo articulamos con el gobierno Nacional. Necesitamos respuestas concretas”, adelantó el gobernador Gustavo Valdés.

En el marco de la inauguración de obras en Ramada Paso y San Cosme, el titular del ejecutivo provincial confirmó en la víspera su presencia al encuentro con sus pares del frente Provincias Unidas y destacó la relevancia del diálogo fderal.

“Vamos a reunirnos con los gobernadores para comenzar a hablar de asuntos comunes de las distintas provincias, para ver cómo articulamos con el Gobierno Nacional para resolver cuestiones que están irresueltas”, expresó en declaraciones a medios de prensa.

Respecto del veto del presidente Javier Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Valdés reconoció que se trata de “una facultad que la Constitución le otorga. Ahora vamos a ver si los números están en el Congreso para insistir con las leyes que faltan”, expresó. No obstante, cuestionó la eventual judicialización del tema. “Me parece que no es el camino, sería una deformación de la Constitución y hasta un abuso por parte del poder Ejecutivo Nacional”, refirió.

Vale recordar que el mismo día que inauguró el diálogo con los gobernadores, el Gobierno nacional ratificó su decisión de vetar la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «El veto a los ATN saldrá este jueves «, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial en diálogo con los periodistas acreditados de la Casa Rosada. En referencia a una eventual judicialización de la ley de discapacidad, el funcionario admitió que «se está analizando».

Por otra parte, Valdés valoró la designación de un Ministro del Interior, aunque insistió con la necesidad de “respuestas concretas” por parte de la administración Nacional. “Tenemos accidentes, la autovía de acceso a la ciudad de Corrientes sigue siendo un desastre aunque pasaron dos años. Necesitamos respuestas en nuestras rutas. Si no tenemos respuestas concretas, la sociedad termina reaccionando con un voto negativo hacia el Gobierno Nacional”, advirtió.

En ese contexto, los gobernadores del frente Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes el encuentro en medio de la tensión con el presidente Javier Milei. En esta oportunidad, se ausentarán el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, según informaron medios nacionales.