El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este miércoles el acto donde puso en funciones a nuevas autoridades de la Policía de Corrientes, específicamente en las áreas de Drogas Peligrosas, Grupos Especiales, Personal y Asuntos Judiciales. La ceremonia tuvo lugar en el patio central de la Jefatura de Policía, donde el Mandatario provincial definió como prioridad de su gestión la seguridad de los correntinos.

“La seguridad de los correntinos es una prioridad de gestión”, comunicó Valdés al respecto, y por tal motivo “trabajamos constantemente para fortalecer la prevención y operatividad, atacar los puntos álgidos y estar más cerca de cada vecino”, aseguró. A lo que agregó que dichas designaciones en la Policía de Corrientes, se hace “con la confianza que nos otorgó su desempeño y compromiso con la fuerza”.

El titular del Poder Ejecutivo provincial hacía referencia en ese sentido, a los nuevos directores generales de Personal y Formación Policial, Comisario General Diego Luis Sotelo Fernández; de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Comisario General Sergio Fidel Aguilar; de Grupos Especiales, Comisario General Ariel Roberto Hertler; y de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, José Sena, quienes asumieron recientemente.

Por otra parte, desde el Gobierno provincial “vamos a seguir respaldando e invirtiendo en el funcionamiento, la formación, el equipamiento y la presencia en el territorio de los agentes”, remarcó el Gobernador, ya que “la seguridad garantiza tranquilidad para las familias y orden para el desarrollo de la provincia”, cerró.

Se encontraban presentes también el ministro de Seguridad de la Provincia, Adán Gaya; el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón; y el subjefe de Policía, Walter Aceval; los comisarios generales integrantes de la plana mayor entrante, personal superior y subalterno de la institución, entre otros.