Los estudiantes y docentes que habían dejado las instalaciones del Hogar Escuela durante la pandemia para que fuera utilizado ese edificio como Hospital de Campaña participaron este martes de la inauguración de las nuevas instalaciones y recibieron también 138 notebooks del programa Incluir Futuro. El nuevo edificio, ubicado en la Avenida Chacabuco esquina Madariaga, alberga a los estudiantes del nivel primario y secundario, tras una inversión con fondos provinciales de unos 3.500 millones de pesos

La emoción y la memoria por lo que “los correntinos podemos hacer cuando nos unimos y lo que somos capaces de lograr”, atravesó el discurso del gobernador Juan Pablo Valdés este martes por la mañana, cuando las autoridades del gobierno provincial encabezaron la inauguración de edificio con 6 aulas para el nivel primario y otras 12 para el secundario, en unos 2000 metros cuadrados edificados, que utilizarán los casi 600 alumnos que componen la comunidad educativa de la escuela hogar Juan Domingo Perón.

Con una matrícula de 170 niños en el nivel primario la escuela hogar “Presidente Juan Domingo Perón” y otros más de 400 estudiantes en el nivel secundario, se estrenaron este martes las instalaciones para las instituciones que debieron trasladarse en el 2020 para la utilización de su edificio como Hospital de Campaña durante el comienzo de la pandemia.

“Es muy emocionante estar inaugurando este colegio, porque nos trae a la memoria el momento en que los correntinos nos unimos para luchar por la vida”, apuntó el gobernador Juan Pablo Valdés al tomar la palabra durante el acto, a la vez que recordó el momento que en las aulas del entonces Hogar Escuela se erigió el Hospital de Campaña. “Fue uno de esos proyectos donde los correntinos mostramos lo que somos capaces de hacer: se armó en menos de 90 días un hospital que llegó a tener más de mil camas, con la mejor tecnología, con respiradores construidos en una alianza entre la Universidad de Rosario y la del Nordeste, con apoyo de nuestros empresarios, para que todos los correntinos tuviésemos la posibilidad de ser atendidos en igualdad de condiciones”, rememoró.

“Y las comunidades educativas de esos tres establecimientos tuvieron que desarrollar sus actividades en otras instituciones, con todo el esfuerzo que implica. Por eso hoy es el día de terminar de cumplir y devolver ese compromiso que alumnos, padres, docentes y directivos tuvieron con sus vecinos”, aseguró el gobernador, en tanto describió el acto como “la celebración de una comunidad solidaria, que dio todo lo que tenía en un momento más que difícil”.

Por otra parte, destacó que se trata del segundo edificio escolar inaugurado esta semana, porque “no hay nada que nos haga más libres que la educación”, sostuvo, a la vez que resaltó la inversión del gobierno de la provincia en educación. “En Chavarría fueron 1800 millones de pesos para lograr ese edificio educativo. Hoy estamos inaugurando este, que ha costado a los fondos provinciales más de 3.500 millones de pesos”, detalló Valdés.

En ese mismo sentido, valoró la calidad de los contenidos desarrollados por Educaplay “de correntinos hecho para correntinos” y anticipó la entrega de 138 notebooks, que se suman a las 600 entregadas con anterioridad, para “ir completando así la matrícula del colegio”.

“Los alumnos reciben una herramienta única, no hay programa parecido en otros lugares”, manifestó a la vez que expresó su deseo de que las computadoras sirvan “para conectarse al mundo y soñar el futuro”, expresó el gobernador, en tanto agradeció a la empresa y a los obreros que construyeron “esa hermosa obra, ha quedado increíble”, elogió.

“Que el futuro nos encuentre siempre unidos, salvando vidas, educando a nuestros niños y jóvenes y siempre cerca de las necesidades, dispuestos a hacer todo para que tengamos un futuro mejor”, manifestó al final.

El edificio recién estrenado, en el cual las autoridades cortaron las cintas al comenzar el acto protocolar, cuenta también con consultorios odontológicos, centro de recursos pedagógicos multimediales, 6 aulas para primaria en dos plantas y 12 aulas para secundaria en dos plantas, además de un playón polideportivo y salón de usos múltiples.

Tras entonar el Himno Nacional ejecutado por la banda de música de la policía de Corrientes, el padre Ariel Weimann estuvo a cargo de la invocación religiosa, en la cual bendijo las instalaciones y a la comunidad educativa.

Vibrar con grandes sueños

El primer orador fue el rector del colegio secundario, Ramón Antonio Ponce, quien aseguró que la jornada representó “una nueva etapa en nuestra comunidad educativa” y definió como “un acto de compromiso social” el traslado de las aulas a otros establecimientos cuando se destinó el Hogar Escuela a la instalación del Hospital de Campaña “en medi de una emergencia que golpeó al mundo entero, y entendimos que habían prioridades que trascendían lo institucional”, recordó.

“Tuvimos que dejar nuestras aulas, nos trasladamos, nos adaptamos y volvimos a empezar”, sostuvo el Rector, a la vez que destacó que “en cada lugar, llevamos lo más importante para un colegio: su gente y sus familias. Porque un colegio no son solo paredes: es una comunidad, esfuerzo, vocación y esperanza. Y este establecimiento hoy es una oportunidad, para enseñar mejor, crecer con dignidad y que nuestros jóvenes sepan que la educación importa”, resaltó.

Con la voz quebrada por la emoción, Ponce valoró a los docentes “que sostuvieron la calidad educativa aún en la adversidad, a las familias que confiaron y a los estudiantes que continuaron sin perder el entusiasmo”.

“Alumnos: este edificio es suyo, cuídenlo y háganlo vibrar con sueños grandes”, instó al final.

Motor de desarrollo

A su turno, la Ministra de Educación Ana Miño destacó la inauguración como “un hito, donde las instalaciones albergan la pasión por enseñar junto con las ilusiones y anhelos de nios jóvenes, se unirán aquí para crecer y lograr objetivos”, expresó.

En ese sentido, reafirmó el compromiso “con las nuevas generaciones, con educación inclusiva y de calidad, preparados para afrontar los desafíos que la sociedad actual demanda” y mencionó a la institución escolar como “pilar fundamental, el motor del progreso y desarrollo de cada miembro de la comunidad educativa”.

Por otra parte, valoró la “capacidad de resiliencia y adaptabilidad” que emergió de esa comunidad en el momento en que sus instalaciones debieron ser utilizadas para enfrentar la pandemia, como “un emblema de compromiso, garantizado la continuidad educativa”.

“Depositamos en todos sus miembros la confianza de que serán los líderes del presente y del futuro”, expresó. “Este edificio, construido con fondos propios, es un compromiso que sin duda no quedó reducido a la obra: es un acto de proyección hacia un futuro mejor, porque estamos seguros de que la educación transforma vidas”, sostuvo la Ministra.

