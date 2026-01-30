El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió este miércoles con el senador nacional Eduardo Vischi y con el diputado nacional Diógenes González, reafirmando «el compromiso de seguir trabajando de manera articulada por Corrientes». Los encuentros tuvieron lugar en el Centro Administrativo, donde el mandatario provincial dialogó con los representantes correntinos sobre la agenda legislativa del Congreso nacional.

Al respecto, allí Valdés intercambió miradas con ambos bajo la premisa de «trabajar en proyectos estratégicos para nuestra provincia y reafirmar el compromiso de seguir trabajando de manera articulada por Corrientes», según dio a conocer desde su cuenta oficial en X.