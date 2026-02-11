En el marco de una agenda orientada al fortalecimiento económico local, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este lunes a representantes de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) con el objetivo de analizar la situación del comercio y la industria en la provincia. Durante el encuentro, se abordaron los principales desafíos que atraviesan los sectores productivos y se intercambiaron propuestas para dinamizar la actividad económica.

El mandatario provincial destacó la importancia de sostener espacios de diálogo para “analizar la situación actual del comercio y la industria” con el sector privado, al considerar que “las instancias de diálogos” con los empresarios “son claves para promover las inversiones y empleo”, consolidando el crecimiento de las economías regionales.

En la oportunidad, el mandatario fue acompañado de los ministros: secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo.

La reunión se inscribe en una serie de encuentros que el Gobierno provincial viene impulsando con distintos actores del ámbito productivo, con el propósito de consolidar una agenda común que contribuya al desarrollo sostenido y al bienestar de los correntinos. La importancia de trabajar de manera articulada entre el Estado y las entidades empresariales, radica en potenciar oportunidades y fortalecer la competitividad en todo el territorio correntino.