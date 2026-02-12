Este miércoles por la mañana el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en su despacho de Casa de Gobierno al embajador de la República de Corea, Lee Yong Soo quien llegó a la provincia para conocer su potencial productivo y estrechar vínculos culturales. En ese contexto, está prevista una recorrida por empresas forestales en el Parque Industrial de Ituzaingó.

Tras la reunión, el embajador expresó que Corrientes es “muy rica en recursos forestales, ambientales y humanos”, así como también culturalmente. Por eso espera visitar empresarios del rubro para conocer su trabajo y analizar posibles vínculos comerciales.

