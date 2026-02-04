Valdés recibió al intendente de Garaví buscando articular proyectos y acciones en busca de desarrollo

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este martes en su despacho de Casa de Gobierno al intendente de Garaví Jeroban Márquez con el objetivo de diagramar proyectos y acciones que beneficien a esa localidad.

Es así que, en su red social, el gobernador Juan Pablo Valdés indicó: “Seguimos trabajando por el desarrollo del interior de la provincia. Hoy recibí al intendente de Garaví, Jeroban Márquez para avanzar en proyectos y acciones que fortalezcan el crecimiento de la localidad y mejoren la calidad de vida de sus vecinos”.