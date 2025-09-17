Valdés recibió en Casa de Gobierno a estudiantes de Derecho de la UNNE

En la mañana de este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho a representantes de la agrupación estudiantil Franja Morada Derecho, oportunidad en la que charlaron sobre la Marcha Federal Universitaria -que se realizará a la tarde- y la defensa de la educación pública.

“Coincidimos en que la universidad es sostén de una sociedad que aspira a progresar: en sus aulas, que garantizan igualdad de oportunidades, se forman profesionales que impulsan el desarrollo social”, comentó el mandatario tras el encuentro en su cuenta de X.

Los jóvenes presentes, estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, están difundiendo la marcha y concientizando sobre su importancia. Wanda Rivero, secretaria adjunta de la agrupación, contó que la comunicación con el gobernador es permanente y que hoy charlaron también sobre talleres que llevan a cabo y sus perspectivas a futuro.