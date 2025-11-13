En la localidad de Virasoro el gobernador Gustavo Valdés, junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés, mantuvieron una reunión estratégica con directivos de la multinacional AconTimber en la que abordaron temas de “costos logísticos, estructura impositiva y competitividad global de la industria maderera asentada en Corrientes”.

El mandatario Provincial indicó que está reunión se da “previo al inicio de una gira comercial por la India, donde exportamos nuestra madera y hay grupos con interés en invertir”, considerando que “es importante tener un panorama de necesidades y desafíos de la forestoindustria”.

De este modo, sostuvo que “en Corrientes, Estado y empresas somos aliados estratégicos”.