Valdés se reunió con importantes inversores, CEOS y gobernadores con el objetivo de conseguir financiamiento para la provincia

El gobernador Juan Pablo Valdés en la continuidad de esta tercera jornada de la Argentina Week que se realiza en Nueva York, se reunió este miércoles en el Bank of America con gobernadores, CEOs e inversionistas globales para intercambiar las estrategias implementadas con el objetivo de ver las posibilidades de desarrollo de las provincias. Además, acompañaron la disertación del ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo en el evento para luego reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni para ver las oportunidades de crecimiento y expansión de las economías locales.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador Juan Pablo Valdés en esta tercera jornada de la Argentina Week informó que “en el Bank of America nos reunimos gobernadores, CEOs y equipos técnicos de inversionistas globales” en donde: “Intercambiamos estrategias implementadas en tecnología, producción y finanzas, y las posibilidades de desarrollo que tenemos en las provincias”.

Además, destacó que “en foros, tratamos temas vinculados a la innovación, la agroindustria, economía y la energía” y con eso: “Buscamos que nos conozcan y más financiamiento de compañías privadas, para abrir oportunidades que potencien nuestra provincia y generen trabajo para los correntinos”.

Por último, Valdés remarcó que “durante la jornada, también acompañamos la disertación del ministro de Economía, Luis Caputo, y nos reunimos con Manuel Adorni, con el propósito de visibilizar las oportunidades de crecimiento y expansión de nuestras economías locales”.