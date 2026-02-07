Valdés y el intendente de Yatay Tí Calle avanzan en una agenda de trabajo conjunta

El gobernador Juan Pablo Valdés este viernes mantuvo un encuentro con el intendente de Yatay Tí Calle, Javier Sandoval, para analizar proyectos e iniciativas orientadas al desarrollo de la localidad, el bienestar de los vecinos y el fortalecimiento del trabajo articulado entre la Provincia y el municipio.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron proyectos vinculados al desarrollo urbano, la mejora de la infraestructura y acciones que contribuyan a fortalecer la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, el gobernador remarcó la importancia de consolidar “una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y el municipio”, con eje en la planificación y la ejecución de políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad.

El mandatario provincial ratificó el compromiso de continuar acompañando a los gobiernos locales mediante el trabajo coordinado y la articulación permanente, entendiendo que el desarrollo del interior constituye una prioridad para la gestión. En ese sentido, se destacó la voluntad de avanzar en iniciativas que impulsen el crecimiento de Yatay Tí Calle y generen nuevas oportunidades para sus habitantes.