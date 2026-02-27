Valdés y Pullaro refuerzan la agenda regional

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con su par santafecino, Maximiliano Pullaro, en el marco de una reunión de dirigentes radicales en esa provincia a la cual asistieron más de 300 intendentes. En el encuentro institucional con Pullaro, se abordaron temas comunes a la gestión de ambas provincias y a la coyuntura nacional.

En el marco de una visita institucional a la ciudad de Santa Fe, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo un encuentro clave con su par santafesino, Maximiliano Pullaro. La reunión se centró en la unificación de criterios sobre la gestión pública y el análisis de la coyuntura política nacional.

También avanzaron en el intercambio de experiencias y conocimiento en materia de Seguridad, Industria y Producción. Durante la jornada de trabajo, ambos mandatarios abordaron las problemáticas compartidas por las provincias del Litoral. «Compartimos puntos de vista y analizamos temas centrales de la gestión. Tenemos problemáticas similares y una visión común sobre la actualidad del país», afirmó el gobernador de Corrientes tras la reunión.

Como cierre de la agenda, Valdés también fue parte de encuentro con intendentes y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR).