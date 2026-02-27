Verifican las obras del hospital Llano

Avanzan los trabajos en el sector de Emergencias, área de Farmacia y en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. El titular de la cartera sanitaria recorrió el lugar y dijo que se espera que esté todo listo para junio.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, recorrió las obras del hospital A. I. de Llano. Están trabajando en la refacción y refuncionalización del sector de Emergencias, Farmacia y Diagnóstico por Imágenes.

Emergencia comprende la admisión, sala de espera, enfermería, consultorios, sector sanitario, sala de recuperación, sala de médicos y habitación. Estiman que todas las obras finalizarán en el mes de junio.

“Estamos haciendo una ampliación de la sala de espera, admisión y arreglo integral en Emergencia. El Llano siempre fue referente en la zona y estamos fortaleciendo su trabajo”, dijo el ministro Emilio Lanari Zubiaur y agregó que también verificaron el funcionamiento de equipos.

A su vez, agregó que “es un hospital de cabecera y de derivación, estamos haciendo diferentes mejoras para una mayor comodidad, tanto para el paciente como para el personal”.