Vialidad Provincial finalizó las obras en la Ruta Nacional N° 12, en cercanías de Itá Ibaté
Con recursos propios de la Provincia, el organismo culminó los trabajos de reparación sobre la traza nacional y dejó en condiciones el tramo, cuya habilitación vehicular quedará a cargo de Vialidad Nacional.
La Dirección Provincial de Vialidad concluyó este jueves por la tarde los trabajos sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones de Itá Ibaté, luego de dos días de intenso trabajo realizado con recursos propios. Las tareas que se ejecutaron permitieron restablecer las condiciones de transitabilidad del sector afectado.
A partir de ahora, la habilitación del paso vehicular dependerá de Vialidad Nacional, organismo responsable de la red troncal.