Vuelve el clásico ciclo “Cine de los Martes” al patio del Instituto de Cultura

El Instituto de Cultura de Corrientes invita al público en general a sumarse a una nueva edición del ciclo “Cine de los Martes”, que dará inicio el martes 3 de marzo, a las 20, en el Patio Marité Salas (San Juan 546) del organismo provincial. Cada semana se proyectará una película argentina, y será también el espacio para visibilizar a las producciones locales y de la región. Como siempre, el acceso será totalmente libre y gratuito.

La presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, tomó la decisión de darle continuidad a una propuesta que ya es un clásico para quienes disfrutan del séptimo arte.

Se trata de un ciclo que ya tiene historia, y cumple 19 años de vigencia. Un trabajo del Departamento de Cine del Instituto de Cultura, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El “Cine de los Martes” regresará el próximo martes 3 de marzo, a las 20, con la proyección de “La Zorra y la Pampa”, una película de Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez. En este documental, un dúo de cineastas construye una zorra ferroviaria para retratar una región donde el tren de pasajeros es una ruina: la pampa húmeda argentina.

Continuará el martes 10 de marzo, a las 20, con “Las siamesas”, una comedia dramática de la directora Paula Hernández. La película narra el viaje que una madre (Clota) y su hija (Stella) emprenden para conocer unos departamentos que esta última heredó. Stella siente que es su última posibilidad de independizarse, Clota, una separación quirúrgica y aterradora.

Para el resto de los martes de marzo, están previstas películas de distintas temáticas, entre documentales y ficción, cuyo detalle se podrá conocer a través de las cuentas de Instagram: @culturacorrientes y @cinedelosmartes.