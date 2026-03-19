Vuelven las visitas guiadas al Teatro Oficial Juan de Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera informa que se encuentran disponibles visitas guiadas al histórico edificio, destinadas tanto a instituciones educativas como al público en general a partir del mes de abril.

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura de Corrientes, anuncia el retorno de las visitas guiadas al histórico edificio y coliseo correntino como actividad destinada a instituciones educativas y público en general.

Las visitas guiadas son gratuitas y permiten recorrer su histórica sala, tres pisos y el escenario, destacando su arquitectura y patrimonio.

En el caso de los colegios, las visitas se realizan los martes y jueves de 10:00 a 10:45 y de 10:45 a 11:30 horas. Además, se informa que las instituciones interesadas en esta actividad, deberán realizar reserva previa.

En cuanto al público en general, las visitas se realizan los miércoles y viernes en el horario de 11:00 a 11:45 y de 11:45 a 12:30 horas.

En el caso de visitas especiales (on demand), para grupos u organizaciones que requieran horarios especiales, se ofrecen visitas a demanda los martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas, coordinadas previamente.

Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer la historia, arquitectura y espacios emblemáticos del teatro, uno de los principales patrimonios culturales de la provincia.