Vuelven las visitas guiadas al Teatro Oficial Juan de Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, anuncia el retorno de las visitas guiadas al histórico edificio y coliseo correntino como actividad destinada a instituciones educativas y público en general. Las mismas se llevarán adelante los días martes y jueves, a partir del martes 19 de agosto y estarán a cargo de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo de la FADDyC

El Teatro Oficial Juan de Vera comunica que a partir del martes 19 de agosto se llevarán adelante las visitas guiadas destinadas a instituciones educativas y público en general. Las mismas tendrán lugar los martes, de 10 a 11.30 hs. y de 17 a 18.30 hs y los días jueves, de 9 a 10.30 hs y de 16 a 17.30 hs.

Por su atractivo como patrimonio histórico, además de ser la casa de las artes para la comunidad cultural de la región hace más de 100 años, el edificio del Teatro Oficial Juan de Vera ubicado en San Juan 637, atrae a diario a visitantes y a la ciudadanía en general. Tras las obras de refacción y puesta en valor, el teatro vuelve a proponer visitas guiadas en la sala donde tienen lugar las obras, conciertos y espectáculos y en sus tres pisos, poniendo en relieve la historia alrededor del edificio, su estilo arquitectónico y su importancia para la provincia como plaza cultural en la región Litoral del país.

Las instituciones y personas interesadas en acceder a las visitas guiadas podrán solicitar información y disponibilidad para las mismas al correo visitas@teatrovera.com indicando a qué institución pertenece, nivel educativo, cantidad de alumnos y teléfono y correo de contacto.