En el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentó oficialmente este lunes la Colonia de Vacaciones para adultos mayores, una iniciativa de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social para la integración y el esparcimiento en la tercera edad. El acto estuvo encabezado por el ministro José Irigoyen.

Esta Colonia, de carácter gratuito, se realizará todos los viernes del mes de febrero, de 7 a 12, en el Club de INVICO, en el barrio Quintana de Capital. La coordinadora de Adultos Mayores, Nelly Pintos indicó que no es necesario formar parte de un club para participar, solo ser mayor de 60 años.

Para inscribirse, se puede recurrir al siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5vIpt9SWFTOr4g. También existe la posibilidad de hacerlo presencialmente en la sede de Desarrollo Social (barrio Apipé) o en la misma colonia el día que inicia la actividad.

Las actividades serán acuáticas a través de profesores, también habrá baile, juegos y control de la salud por parte del equipo del ministerio, teniendo en cuenta la temporada estival.

“Buscamos que el ministerio no solo sea asistencialismo, sino inclusión, integración y la creación de comunidad”, expresó el ministro José Irigoyen ante los presentes. “Esta colonia es una forma de trabajar con ustedes y queremos que todas las áreas sociales estén en línea con nuestro trabajo”, finalizó.

Irigoyen explicó que ya se encuentran trabajando junto a Nelly Pintos con el objetivo de continuar con las políticas que vienen dando resultados y sumar nuevas iniciativas que amplíen el alcance de las acciones en todo el territorio provincial. Además, consideró que como sociedad aún resta otorgar mayor relevancia a este grupo etario, promoviendo espacios de recreación y entretenimiento que mejoren su calidad de vida.

Del acto también participaron Valentín Romero, subsecretario de Desarrollo Humano e Igualdad y Manuel Santamaría, director de los Derechos de la Niñez y la Familia.

Acciones del ministerio

Ante la prensa, Irigoyen hizo referencia al trabajo integral que lleva adelante la cartera social, mencionando acciones vinculadas al abordaje del consumo problemático, el funcionamiento de comedores, la preparación para el inicio del ciclo lectivo y las tareas de evaluación que se realizan desde la Dirección de Minoridad y Familia. “Nuestro objetivo es continuar lo que está bien y agregar lo que está faltando”, sostuvo.

En otro orden, se refirió a la situación de los evacuados en el interior de la provincia tras las recientes emergencias hídricas. Indicó que el ministerio mantiene un monitoreo permanente en coordinación con los intendentes y detalló que en localidades como Santa Lucía la situación ya se encuentra normalizada, mientras que en San Luis del Palmar la emergencia prácticamente ha cesado. En tanto, señaló que San Roque es actualmente la localidad con mayor cantidad de evacuados.