La ciudad de Corrientes vivió el sábado una noche inaugural a puro brillo, música y color con el inicio oficial de los Carnavales Correntinos 2026, consolidando una vez más su lugar como Capital Nacional del Carnaval y uno de los eventos turísticos y culturales más convocantes del país. El Corsódromo “Nolo Alías” fue escenario de una apertura multitudinaria que marcó el comienzo de una edición que se proyecta como una de las más importantes de los últimos años.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, y la producción de “De La Estrella”, la primera noche de corsos se desarrolló con gran éxito, tanto en términos de convocatoria como de organización, confirmando el impacto positivo del carnaval en la agenda turística de Corrientes. El público local y los visitantes disfrutaron del despliegue artístico de las comparsas, en una jornada que combinó espectáculo, identidad cultural y promoción del destino.

En este marco, el Ministerio de Turismo de la Provincia llevó adelante una activa estrategia de promoción turística integral, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del turismo como política de Estado. Las acciones se desarrollaron dentro y fuera del corsódromo, con el objetivo de visibilizar la diversidad de atractivos y productos turísticos correntinos ante miles de asistentes.

Durante la noche inaugural, el stand institucional del Ministerio de Turismo se constituyó en uno de los espacios más visitados del predio. Allí, el público accedió a un espacio de photo opportunity como así también a información sobre destinos, festividades, calendario cultural y propuestas turísticas de toda la provincia, además de material promocional y asesoramiento personalizado. El set fotográfico temático permitió a los visitantes vivir la experiencia del carnaval, fortaleciendo la identidad y el posicionamiento de Corrientes como destino turístico.

Como complemento, el paso de vehículos oficiales y promotores por el corsódromo sumó dinamismo a la propuesta, con la entrega de obsequios y merchandising, mientras que el carro institucional se destacó por sus proyecciones audiovisuales y la difusión de productos turísticos emblemáticos, como la pesca deportiva con devolución, las playas y la riqueza natural del territorio correntino.

La edición 2026 de los Carnavales Correntinos contempla un total de diez noches de desfile, de las cuales dos serán competitivas a nivel provincial, además de tres jornadas de los tradicionales Shows de Comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En ese escenario, comparsas como Sapucay, Ará Berá, Copacabana y Arandú Beleza despliegan todo su talento artístico, junto al Duelo de Baterías y la elección de Embajadores, consolidando al carnaval como el mayor espectáculo a cielo abierto de la región.

De manera paralela a las acciones promocionales, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo inició durante la primera noche de corsos un relevamiento de datos para medir el impacto económico del evento. En articulación con estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste, se realizaron encuestas a turistas con el objetivo de conocer el perfil del público, el gasto promedio y otros indicadores clave vinculados al movimiento turístico. En total 12 encuestadores son quienes realizan el relevamiento.