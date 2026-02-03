Avanzan las gestiones entre Nación y Provincia para fortalecer la seguridad en Corrientes

El Ministro de Seguridad de la provincia, Adán Gaya, mantuvo este lunes en Buenos Aires una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados al sistema de seguridad de Corrientes y se avanzó en una agenda conjunta destinada a reforzar los controles, la prevención del delito y la cooperación interjurisdiccional.



Durante el encuentro, se analizaron las particularidades geográficas y estratégicas del territorio provincial, especialmente en lo referido a los pasos fronterizos y corredores de circulación, considerados puntos clave para el despliegue de políticas integrales de prevención y control. En ese marco, ambas autoridades coincidieron en la importancia de profundizar el intercambio de información, optimizar los recursos disponibles y coordinar operativos entre fuerzas federales y provinciales.



Asimismo, se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio correntino, con acciones que contemplen tanto la seguridad urbana como rural, incorporando tecnología, capacitación del personal y planificación estratégica para anticipar situaciones de riesgo.



La reunión se inscribe dentro de una línea de trabajo permanente entre la Nación y la Provincia, orientada a consolidar un esquema de seguridad moderno, eficiente y cercano a la comunidad, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los vecinos y garantizar un control efectivo en cada punto de la provincia.

