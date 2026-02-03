3 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106795-800

Se encuentra funcionando el tomógrafo de Santo Tomé

@ctesnot 29 enero, 2026 0
imagen-106776-800

Lanari Zubiaur entregó equipamientos para hospitales

@ctesnot 28 enero, 2026 0
imagen-106745-800

Lanari Zubiaur verificó obras en el Hospital Llano

@ctesnot 28 enero, 2026 0

Te pueden interesar

18b32ffe-fe6b-6b91-7cf5-254c309c83df-800

La tercera noche de los Carnavales Barriales llega al 17 de Agosto

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
imagen-106919(1)-800

Valdés avanzó en una agenda de trabajo con intendentes del interior provincial

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
1473196w790h988c.jpg

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
imagen-106914-800

Avanzan las gestiones entre Nación y Provincia para fortalecer la seguridad en Corrientes

@ctesnot 2 febrero, 2026 0