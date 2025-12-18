El Gobierno de Corrientes, a través Instituto de Cultura, en el marco del camino hacia la 35ª...
El Banco de Corrientes continúa marcando presencia en el calendario de eventos del agro, en toda la...
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»
En coincidencia con el 5° aniversario de la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la...
Las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior. La vacunación es la...
Esta semana, el Teatro Oficial Juan de Vera será el epicentro de diversas galas de fin de...
Valdés avanza con la conformación de equipos y sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto provincial
Valdés avanza con la conformación de equipos y sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto provincial
El gobernador Juan Pablo Valdés brindó declaraciones este lunes en Casa de Gobierno, donde detalló que en...
A través de las redes sociales oficiales, el Gobierno provincial dio a conocer que con producción 100%...
Aguinaldos: el Gobierno de Corrientes comunicó el cronograma de pagos para trabajadores provinciales activos y pasivos
Aguinaldos: el Gobierno de Corrientes comunicó el cronograma de pagos para trabajadores provinciales activos y pasivos
Desde sus distintas redes oficiales, el Gobierno de Corrientes informó este viernes cómo será el cronograma de...
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los mandatarios que estuvo presente en la...
En un acto desarrollado en el Salón Amarillo, el gobernador Juan Pablo Valdés tomó juramento y puso...