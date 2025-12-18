18 diciembre, 2025

Noticias destacadas

imagen-105604-800

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé

@ctesnot 16 diciembre, 2025 0
imagen-105575-800

El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
imagen-105602-800

Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0

Noticias populares

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé imagen-105604-800

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé

16 diciembre, 2025 0
El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025 imagen-105575-800

El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

15 diciembre, 2025 0
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad» imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

15 diciembre, 2025 0
Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte imagen-105602-800

Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte

15 diciembre, 2025 0

Noticias generales

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé imagen-105604-800

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé

16 diciembre, 2025 0
El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025 imagen-105575-800

El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

15 diciembre, 2025 0
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad» imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

15 diciembre, 2025 0
Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte imagen-105602-800

Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte

15 diciembre, 2025 0

Más noticias

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé imagen-105604-800

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé

16 diciembre, 2025 0
El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025 imagen-105575-800

El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

15 diciembre, 2025 0
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad» imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

15 diciembre, 2025 0
Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte imagen-105602-800

Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte

15 diciembre, 2025 0
El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad» imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
En coincidencia con el 5° aniversario de la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la...
Leer Más Leer más acerca de El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»
Valdés avanza con la conformación de equipos y sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto provincial imagen-105590-800

Valdés avanza con la conformación de equipos y sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto provincial

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
El gobernador Juan Pablo Valdés brindó declaraciones este lunes en Casa de Gobierno, donde detalló que en...
Leer Más Leer más acerca de Valdés avanza con la conformación de equipos y sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto provincial
Aguinaldos: el Gobierno de Corrientes comunicó el cronograma de pagos para trabajadores provinciales activos y pasivos imagen-105576-800

Aguinaldos: el Gobierno de Corrientes comunicó el cronograma de pagos para trabajadores provinciales activos y pasivos

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
Desde sus distintas redes oficiales, el Gobierno de Corrientes informó este viernes cómo será el cronograma de...
Leer Más Leer más acerca de Aguinaldos: el Gobierno de Corrientes comunicó el cronograma de pagos para trabajadores provinciales activos y pasivos

Te pueden interesar

imagen-105604-800

Convocan a bailarines para integrar el Ballet de la Fiesta del Chamamé

@ctesnot 16 diciembre, 2025 0
imagen-105575-800

El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
imagen-105603-800

El Gobernador encabezará la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé “Refugio de nuestra identidad»

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0
imagen-105602-800

Salud Pública recomienda aplicarse la Antigripal ante el brote de H3N2 en el hemisferio norte

@ctesnot 15 diciembre, 2025 0