Este viernes 27 comienza el pago de sueldos a municipales

El cronograma salarial de la Municipalidad, correspondiente al mes de febrero, se extenderá hasta el jueves 5 de marzo.

Este viernes 27 de febrero se pagará a los trabajadores de Higiene Urbana; en tanto que, tras el fin de semana, el lunes 2 de marzo será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0 y 1; el martes 3 de marzo continuará con el pago a quienes tengan DNI que terminen en 2, 3 y 4. Luego, el miércoles 4, se abonará a DNI terminados en 5 y 6; y concluirá el jueves 5 con documentos finalizados en 7, 8 y 9.

NEIKE

Por su parte, los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo viernes 27 de febrero, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el primer día será el lunes 2 de febrero y se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; luego, el martes 3, continuará con los que tengan DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6, para concluir el miércoles 4, con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero que aún no tengan tarjetas de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente.