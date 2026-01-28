Juan Pablo Valdés recibió a joven campeón de Taekwondo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés recibió este martes en su Despacho de Casa de Gobierno al deportista Ignacio Espínola Serial, que con apenas 17 años fue premiado en diciembre con el Olimpia de Plata en taekwondo en La Usina del Arte y se consagró campeón panamericano en Asunción 2025.

En la oportunidad, el mandatario destacó el placer de conocer al joven deportista correntino que “nos llena de orgullo” por sus logros cosechados. “Creemos en el futuro y acompañamos el talento y el esfuerzo de nuestros jóvenes correntinos”, indicó Valdés tras el encuentro.

Cabe mencionar que durante el encuentro también estuvo presente el secretario de Deportes, Jorge Terrile.

Por otro lado, es preciso destacar que el taekwondista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y se prepara para dos grandes objetivos, por un lado, los Juegos Sudamericanos en Santa Fe y por el otro, el Panamericano Absoluto de Taekwondo en Río de Janeiro, Brasil.