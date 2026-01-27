Todo listo para el inicio de los Carnavales Barriales en el Bañado Norte

Organizado por la Municipalidad, este martes 27 a partir de las 20 se realizará el primer desfile de comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas de la edición 2026 de los Carnavales Barriales. El corsódromo itinerante tendrá lugar sobre la avenida Gobernador Ruiz, y desde las 18 habrá restricciones a la circulación vehicular por la zona, además de desvíos de colectivos.

Con seis escenarios diferentes, este martes comienza el colorido y vibrante desfile itinerante de los Carnavales Barriales 2026 que tendrá su inicio en el Bañado Norte. La gran inauguración será a partir de las 20, con la participación de 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas.

Como en cada edición, la entrada a todas las noches de los Carnavales Barriales será libre y gratuita, pudiendo llevar los vecinos y turistas sus silletas, bebidas y comida para disfrutar cómodamente de esta celebración popular. Se solicita al público evitar el ingreso con envases de vidrio, elementos punzantes y respetar las medidas de seguridad establecidas por la Policía de Corrientes en los accesos a cada desfile barrial.

Otras de las recomendaciones del municipio es acercar los residuos a los contenedores más cercanos y no tirar nieve a los comparseros. Cabe mencionar que habrá un espacio destinado a las personas con discapacidad, quienes deseen hacer uso de mismo sólo deben acercarse a la organización para su posterior ubicación.

Primer desfile

En la noche inaugural, el corsódromo se establecerá sobre la avenida Gobernador Ruiz, desde la calle Colombia (punto de concentración de los comparseros) hasta Perú (desconcentración).

De la primera noche participarán: Ara Porá, Imperial, Aramú, Osiris, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Camba Cua Show, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca, Renacer, Resplandor del Litoral, Sarava, Samba Pasión, Rubí Show, América, Las Traviesas, La jaula de las locas, Furia Loca, Los Dandys, Mita Porá, Payasos del Cacique, Drácula, Ñande Mbareté y el Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes.

Desvíos de colectivos

Debido al desfile de la primera jornada del corso barrial, desde las 18 y hasta la desconcentración y desarme de escenario, habrá desvíos alternativos de colectivos que realizan el recorrido habitual por la zona.

Línea 104 C: avenida Armenia, Chacabuco, Agustín P. Justo, Santiago del Estero a recorrido.

Línea 105 B: avenida Armenia, Estados Unidos, Gobernador Martínez a recorrido.

Líneas 105 C y 109 A: avenida Armenia, Estados Unidos, Gobernador Martínez, avenida Pujol, rotonda España, a recorrido.

Línea 108 A: avenida Chacabuco, Abrevadero, Gobernador Martínez, avenida Pujol, rotonda España, a recorrido.

CRONOGRAMA

Martes 27 de enero – Apertura barrio Bañado Norte

Jueves 31 de enero – Barrio Industrial

Martes 3 de febrero – Barrio 17 de agosto

Jueves 5 de febrero – Barrio Juan de Vera

Martes 10 de febrero – Barrio Mil Viviendas

Jueves 12 de febrero – Cierre. Avenida Costanera Sur