La 35° Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno dentro y fuera del Cocomarola
Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la Fiesta Grande se vive en la ciudad y el interior provincial hasta el domingo 25 de enero, con diversidad de actividades en torno a la cultura chamamecera, con acceso libre y gratuito, con propuestas destinadas a todo público.
Con la máxima celebración del género en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola siempre desde las 20 hs. hasta el domingo 25 de enero, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé continúa su desarrollo esta semana en diversos espacios como el Museo del Chamamé Casa Ñanderekó y el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, además del ciclo itinerante “Chamamé con todos” que tendrá lugar este martes 20 en la Residencia del Litoral, con Los Alonsitos.
Las propuestas en la ciudad y en el interior provincial dirigidas a todo público, incluyen muestras, charlas, clases de baile, conversatorios, degustaciones y espacios de diálogo en torno al libro y el chamamé con cierres musicales, además de las tradicionales bailantas y peñas que atraen a la comunidad y a los visitantes que año a año llegan a Corrientes a celebrar el género y su cultura.
Museo del Chamamé- Casa Ñanderekó
Ubicado en 25 de mayo 1141, el Museo del Chamamé propone actividades para todo público, con enfoque en infancias, clases de baile de chamamé para principiantes, una charla por integrantes del Ballet Oficial de la FNCH, y para la jornada de cierre de la fiesta, una peña y degustación por Cocineros del Iberá.
Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes
En una acción conjunta entre el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y la Universidad de la Cuenca del Plata, con la coordinación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, se podrá visitar la muestra fotográfica “Sensación Chamamé” de Mónica Lena, de 9 a 12 y de 17 a 20 hs. hasta el 30 de enero.
En tanto que del miércoles 21 al viernes 23 de enero tendrá lugar el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé, de 17 a 20 hs. con presentaciones de libros en torno al género, conversatorios y conciertos al cierre de cada jornada.
Ambas iniciativas forman parte de un proyecto de cogestión cultural orientado a poner en valor el patrimonio chamamecero, fortalecer la identidad regional y generar espacios de reflexión, memoria y producción cultural en diálogo con la celebración popular más importante del litoral argentino.
La fiesta nacional, motor de la economía
Declarado por la UNESCO en 2020 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2020, el chamamé convoca cada enero a miles de visitantes de Brasil y Paraguay, además del interior del país, convirtiéndose Corrientes en el epicentro de esta fiesta que celebra la cultura alrededor del género en cada rincón de la ciudad y el interior provincial.
La música, la danza, la gastronomía, las artesanías, los paisajes y costumbres que rodean a la fiesta en un contexto de producción cultural y turística sin dudas motorizan la economía de quienes intervienen en este entramado de producción, visible también en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, con la presencia de stands y ferias de emprendimientos tanto del sector privado como del público.
Los medios de comunicación también presentes en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, más de 20, con estudios de streaming y radios, son grandes protagonistas de la fiesta, amplificando la propuesta cultural y musical, además de producir contenidos de forma permanente y transmitir las presentaciones de cada noche, engrandeciendo la política pública que impulsa el Gobierno de Corrientes.
Programación actividades 35° FNCH
Martes 20 de enero
10 hs. “Chamamé con todos” en Residencia del Litoral: Los Alonsitos
Miércoles 21 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro: Aparecidos. Tesoros y leyendas de Corrientes de Kto Galeana | Moglia Ediciones
Conversatorio: «Vida y Obra: Bruno Mendoza». Autor: Cesar Florentino | Editorial SADE Corrientes
Mini Concierto de Bruno Mendoza
25 de Mayo 1141
18 hs. Clase abierta: Aprender a bailar chamamé (principiantes) | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Jueves 22 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro «Viracambota. Chamamé, canción política (Cosmo/Grafías)» de Paulo Ferreyra | Editorial EUDENE
Conversatorio: «Guitarra pueblera. Características del chamamé de Nino Ramírez» de José Victor Piñeiro y «Sonido Chamamecero. Cocomarola desde el violín» de María Belén Arriola | Editorial EUDENE
Mini Concierto de Nino Ramírez
Viernes 23 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro «Ñande chamameceros» de Barbara Antonini y Cesar A. Florentin | Editorial D- SADE Corrientes
Conversatorio: «Geograficidad de la música en el universo chamamecero» de Agustin Arosteguy
Presentación «Revista Ibera. Tesoro editorial del chamamé» de Pedro Zubieta | Fundación Memoria del Chamamé
Miniconcierto Sebastián Sheridan
25 de Mayo 1141
17 hs. Clase y charla de chamamé con el Ballet Oficial | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Ruta 12 KM 1026
21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge
Los Chaque Che
Emiliano Cardozo
Los Guepa Che
La junta chamamecera
Samuelito
Los tiradores
Los nuevos vecinos
Sábado 24 de enero
Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo
Bailanta San Cosme
Domingo 25 de enero
25 de Mayo 1141
11 hs. Peña y degustación de platos típicos x Cocineros del Iberá | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo
Ruta 12 KM 1026
15 a 00 hs. Bailanta Pista San Jorge
Peñas oficiales
16, 23, 24 y 25 de enero
3 AM. Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765
Viernes 16 de enero: Cuarteto Buenos Aires
Viernes 23 de enero: Sangre Paiubrera
Sábado 24 de enero: Ernestito Montiel
Domingo 25 de enero: Avarekó
22, 23, 24 y 25 de enero
21 hs. Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín
22 de enero: La Pilarcita | 23 de enero: Raíz Guaraní | 24 de enero: Ignacio Porra | 25 de enero: Sebastián Sheridan
Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola
LUNES 19
ORDEN DE ACTUACIÓN
20:00 – Inicio
Pre fiesta: Anahi Ramirez Ballet
Vera Monzón
Conjunto Sentimiento
Los Hermanos Velázquez
Alfredo Monzón
Sofia Morales
Simón de Jesús Pacios
La Pilarcita
Alma Vibrante
Ariel Gauna y su nueva propuesta
Juan de Dios
Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
Christian Herrera
Los Principes de Misiones Los Reales del Litoral
Los Chaque Che
Patricia Gomez
Javier Solis
La Junta Chamamecera
MARTES 20
(por orden alfabético)
Bianca Almirón y Carolina Maidana
Canta Chaco
María Eugenia Gallardo
David Díaz Marchetto
Guaranítica
Las voces Che Rajy
Los majestuosos del chamamé
Los Matuá Mercedeños
Martina Velazco
Matías Geneyro
Nahír Rodríguez
Nostalgias Mburucuyanas
Renato Fagúndez (BR)
Rudi Flores y Joel Tortul
Soledad
Tradicional 6
Tupá Noy
Yamandú Costa y Facundo Rodríguez