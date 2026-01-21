Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la Fiesta Grande se vive en la ciudad y el interior provincial hasta el domingo 25 de enero, con diversidad de actividades en torno a la cultura chamamecera, con acceso libre y gratuito, con propuestas destinadas a todo público.

Con la máxima celebración del género en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola siempre desde las 20 hs. hasta el domingo 25 de enero, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé continúa su desarrollo esta semana en diversos espacios como el Museo del Chamamé Casa Ñanderekó y el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, además del ciclo itinerante “Chamamé con todos” que tendrá lugar este martes 20 en la Residencia del Litoral, con Los Alonsitos.

Las propuestas en la ciudad y en el interior provincial dirigidas a todo público, incluyen muestras, charlas, clases de baile, conversatorios, degustaciones y espacios de diálogo en torno al libro y el chamamé con cierres musicales, además de las tradicionales bailantas y peñas que atraen a la comunidad y a los visitantes que año a año llegan a Corrientes a celebrar el género y su cultura.

Museo del Chamamé- Casa Ñanderekó

Ubicado en 25 de mayo 1141, el Museo del Chamamé propone actividades para todo público, con enfoque en infancias, clases de baile de chamamé para principiantes, una charla por integrantes del Ballet Oficial de la FNCH, y para la jornada de cierre de la fiesta, una peña y degustación por Cocineros del Iberá.

Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes

En una acción conjunta entre el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y la Universidad de la Cuenca del Plata, con la coordinación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, se podrá visitar la muestra fotográfica “Sensación Chamamé” de Mónica Lena, de 9 a 12 y de 17 a 20 hs. hasta el 30 de enero.

En tanto que del miércoles 21 al viernes 23 de enero tendrá lugar el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé, de 17 a 20 hs. con presentaciones de libros en torno al género, conversatorios y conciertos al cierre de cada jornada.

Ambas iniciativas forman parte de un proyecto de cogestión cultural orientado a poner en valor el patrimonio chamamecero, fortalecer la identidad regional y generar espacios de reflexión, memoria y producción cultural en diálogo con la celebración popular más importante del litoral argentino.

La fiesta nacional, motor de la economía

Declarado por la UNESCO en 2020 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2020, el chamamé convoca cada enero a miles de visitantes de Brasil y Paraguay, además del interior del país, convirtiéndose Corrientes en el epicentro de esta fiesta que celebra la cultura alrededor del género en cada rincón de la ciudad y el interior provincial.

La música, la danza, la gastronomía, las artesanías, los paisajes y costumbres que rodean a la fiesta en un contexto de producción cultural y turística sin dudas motorizan la economía de quienes intervienen en este entramado de producción, visible también en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, con la presencia de stands y ferias de emprendimientos tanto del sector privado como del público.

Los medios de comunicación también presentes en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, más de 20, con estudios de streaming y radios, son grandes protagonistas de la fiesta, amplificando la propuesta cultural y musical, además de producir contenidos de forma permanente y transmitir las presentaciones de cada noche, engrandeciendo la política pública que impulsa el Gobierno de Corrientes.

Programación actividades 35° FNCH

Martes 20 de enero

10 hs. “Chamamé con todos” en Residencia del Litoral: Los Alonsitos

Miércoles 21 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro: Aparecidos. Tesoros y leyendas de Corrientes de Kto Galeana | Moglia Ediciones

Conversatorio: «Vida y Obra: Bruno Mendoza». Autor: Cesar Florentino | Editorial SADE Corrientes

Mini Concierto de Bruno Mendoza

25 de Mayo 1141

18 hs. Clase abierta: Aprender a bailar chamamé (principiantes) | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»

Jueves 22 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro «Viracambota. Chamamé, canción política (Cosmo/Grafías)» de Paulo Ferreyra | Editorial EUDENE

Conversatorio: «Guitarra pueblera. Características del chamamé de Nino Ramírez» de José Victor Piñeiro y «Sonido Chamamecero. Cocomarola desde el violín» de María Belén Arriola | Editorial EUDENE

Mini Concierto de Nino Ramírez

Viernes 23 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro «Ñande chamameceros» de Barbara Antonini y Cesar A. Florentin | Editorial D- SADE Corrientes

Conversatorio: «Geograficidad de la música en el universo chamamecero» de Agustin Arosteguy

Presentación «Revista Ibera. Tesoro editorial del chamamé» de Pedro Zubieta | Fundación Memoria del Chamamé

Miniconcierto Sebastián Sheridan

25 de Mayo 1141

17 hs. Clase y charla de chamamé con el Ballet Oficial | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»

Ruta 12 KM 1026

21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge

Los Chaque Che

Emiliano Cardozo

Los Guepa Che

La junta chamamecera

Samuelito

Los tiradores

Los nuevos vecinos

Sábado 24 de enero

Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo

Bailanta San Cosme

Domingo 25 de enero

25 de Mayo 1141

11 hs. Peña y degustación de platos típicos x Cocineros del Iberá | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»

Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo

Ruta 12 KM 1026

15 a 00 hs. Bailanta Pista San Jorge

Peñas oficiales

16, 23, 24 y 25 de enero

3 AM. Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765

Viernes 16 de enero: Cuarteto Buenos Aires

Viernes 23 de enero: Sangre Paiubrera

Sábado 24 de enero: Ernestito Montiel

Domingo 25 de enero: Avarekó

22, 23, 24 y 25 de enero

21 hs. Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín

22 de enero: La Pilarcita | 23 de enero: Raíz Guaraní | 24 de enero: Ignacio Porra | 25 de enero: Sebastián Sheridan

Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola

LUNES 19

ORDEN DE ACTUACIÓN

20:00 – Inicio

Pre fiesta: Anahi Ramirez Ballet

Vera Monzón

Conjunto Sentimiento

Los Hermanos Velázquez

Alfredo Monzón

Sofia Morales

Simón de Jesús Pacios

La Pilarcita

Alma Vibrante

Ariel Gauna y su nueva propuesta

Juan de Dios

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

Christian Herrera

Los Principes de Misiones Los Reales del Litoral

Los Chaque Che

Patricia Gomez

Javier Solis

La Junta Chamamecera

MARTES 20

(por orden alfabético)

Bianca Almirón y Carolina Maidana

Canta Chaco

María Eugenia Gallardo

David Díaz Marchetto

Guaranítica

Las voces Che Rajy

Los majestuosos del chamamé

Los Matuá Mercedeños

Martina Velazco

Matías Geneyro

Nahír Rodríguez

Nostalgias Mburucuyanas

Renato Fagúndez (BR)

Rudi Flores y Joel Tortul

Soledad

Tradicional 6

Tupá Noy

Yamandú Costa y Facundo Rodríguez