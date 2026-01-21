El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, trabaja de manera sostenida en el posicionamiento de Corrientes como destino de excelencia a nivel nacional e internacional. En ese sentido, el observatorio turístico dio a conocer los números del balance de la primera quincena de enero.

En esta quincena una cantidad de turistas visitaron la provincia de Corrientes, con una estadía promedio de quince noches. El corredor turístico más visitado fue el Gran Corrientes; le siguió el Corredor turístico Región Esteros del Ibera; Corredor Paraná Sur, Corredor Sur correntino, Corredor Alto Paraná, Corredor Jesuítico Guaraní y Región Solar de las Huellas.

Por otra parte, la procedencia tanto de turistas y visitantes que se acercaron a Corrientes fueron provenientes de países como Brasil, Paraguay y Uruguay (MERCOSUR).

Asimismo, se informó que los motivos del viaje fueron: disfrutar de las actividades de sol y playa, pesca; por cuestiones de trabajo y salud y por vacaciones en familia y con amigos.

Los productos turísticos que se destacaron fueron: sol y playa 31,5%; ecoturismo 25,9%; pesca 21,7%, histórico, cultural 21,0%.