La Municipalidad de Corrientes informó que continúan los importantes descuentos para los contribuyentes capitalinos, que abonen sus tributos de manera anticipada. Para acceder a estos beneficios, deberán estar al día, al 31 de diciembre de 2025. Quienes se sumen, participarán del sorteo por un automóvil.

La Municipalidad de Corrientes informa que los contribuyentes que se adhieran a al Pago Anual Anticipado 2026, participarán del sorteo de un auto 0 kilómetro. Podrán acceder a importantes beneficios y descuentos, abonando de manera anticipada: impuestos, tasas, servicios y contribuciones.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) detalló que el vehículo por el que participarán los buenos contribuyentes es de la marca Fiat, modelo Mobi, un automóvil compacto diseñado para la ciudad.

Durante todo enero, los que se adhieran al Pago Anual Anticipado 2026 tendrán un descuento de hasta el 43% en el impuesto automotor y del 28% en el impuesto inmobiliario. En el caso de los cementerios, aquel vecino que es destacado y buen contribuyente podrá acceder a un descuento de hasta el 50% del total del impuesto.

Estos porcentajes se desprenden de los descuentos correspondientes al 10% por “buen contribuyente”; otro 10% por el “pago anual” propiamente dicho; un 15% por “pago en término”, y además otro 8.3% por “contribuyente destacado”, que equivale a la asignación de la última cuota del año.

Los vecinos de la ciudad de Corrientes ya tienen disponibles las liquidaciones para hacer el Pago Anual Anticipado desde principio de mes, mientras que la promoción con estos importantes descuentos se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. El único requisito es estar al día con los tributos municipales.

Facilidades

Los contribuyentes pueden conocer su estado de deuda visitando la página web www.acor.gob.ar donde cuentan inclusive con la posibilidad de hacer la autoliquidación y el pago online, a través de la plataforma Mercado Pago 360 y también Wee Pagos, por lo que es muy importante consultar y no perder los descuentos mencionados por tener alguna deuda.

Aquellos que deseen realizar el trámite presencial pueden hacerlo en la sede de avenida La Paz al 2400, en la Caja Municipal o cualquiera de las delegaciones habilitadas al efecto.

En cuanto a las formas de pago, se podrá abonar en efectivo, con tarjeta de débito y en el caso de las tarjetas de crédito se podrá pagar en hasta 6 cuotas del Banco de Corrientes, con Naranja en hasta 10 cuotas, ambos sin interés; y también está disponible el pago con tarjetas Visa y Mastercard de otros bancos en 3 cuotas sin interés. Estos beneficios se aplicarán al pago presencial o a través de la plataforma 360.