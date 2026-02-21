Se activó un relevamiento tras el temporal

Por instrucción del gobernador Juan Pablo Valdés, el ministerio de Producción desplegó equipos técnicos en las cuencas hortícola y citrícola afectadas por el efecto climatológico del jueves. Si bien se hizo un primer sondeo, con los datos finales se instrumentarán herramientas de asistencia para sostener las actividades.

Luego del temporal que se registró el jueves en distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Corrientes, a través del ministerio de Producción, activó un operativo de relevamiento para evaluar el impacto en las principales cuencas productivas con el objetivo de avanzar con medidas de acompañamiento a los productores.

Durante la mañana del viernes, técnicos y delegados junto a los intendentes de las distintas localidades afectadas tomaron contacto con productores.

En la costa del río Uruguay, las tareas se concentraron en Monte Caseros, Mocoretá y Juan Pujol, donde se evaluó el grado de daño en plantas y frutos del sector citrícola, una de las economías regionales más importantes de esa región.

En paralelo, se desplegó otro equipo en la costa del río Paraná, en las localidades de Cruz de los Milagros, Santa Lucía, Lavalle y Cecilio Echeverría, pertenecientes a la cuenca hortícola. Corrientes es la provincia con mayor superficie de producción hortícola bajo cobertura del país, por lo que los fuertes vientos impactaron principalmente en estructuras de invernaderos y tendaleros.

Las recorridas se realizaron de manera articulada con los intendentes de las comunas afectadas y los delegados del Ministerio en cada zona, articulando el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

El ministro de Producción, Walter Chavez, señaló que “por indicación del gobernador Juan Pablo Valdés dispusimos que desde ayer mismo se organice el trabajo para que hoy a primera hora los técnicos estén en territorio y podamos conocer con precisión la magnitud de los daños”.

“El objetivo es tener un diagnóstico claro para avanzar con las herramientas que estén a nuestro alcance y acompañar a los productores en este momento. Son situaciones disímiles: en la cuenca hortícola el impacto fue principalmente en las estructuras por los fuertes vientos, mientras que en la costa del río Uruguay el granizo afectó directamente a algunas especies de mandarinas que están próximas a su etapa de cosecha”, explicó.

Chavez remarcó además que, si bien la situación no reúne los parámetros para ser declarada emergencia, “no deja de ser una preocupación para el Gobierno provincial, que tiene como eje de gestión la cercanía permanente con el productor y el acompañamiento ante cada dificultad”.

Una vez finalizado el relevamiento y con los datos técnicos consolidados, el ministerio de Producción definirá las medidas de asistencia para mitigar el impacto del evento climático y garantizar la continuidad de la actividad en dos de las cuencas productivas más importantes de la provincia.