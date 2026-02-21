El Gobierno de Corrientes ratificó su acompañamiento al sector ganadero

El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó en la 57° Exposición Provincial del Ternero Correntino en Curuzú Cuatiá las políticas impulsadas por el gobernador Juan Pablo Valdés para fortalecer la ganadería, la sanidad animal, la seguridad rural y el agregado de valor en origen.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, encabezó la inauguración de la 57° Exposición Provincial del Ternero Correntino en Curuzú Cuatiá, donde puso en valor el crecimiento del sector y ratificó la decisión política del gobernador Juan Pablo Valdés de acompañar de manera permanente al campo correntino.

La Exposición Provincial del Ternero Correntino volvió a consolidarse como uno de los eventos ganaderos más importantes del calendario productivo provincial. El acto contó con la presencia del vice intendente de Curuzú Cuatiá, Miguel Güenaga; el diputado provincial Egdar Benítez; el presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, Daniel Panario Gastricini; además de autoridades nacionales y provinciales, productores y referentes de entidades rurales.

Curuzú Cuatiá es uno de los departamentos ganaderos más importantes de la provincia, con más de 10.000 unidades productivas, un stock superior a 550.000 cabezas bovinas y 945.000 ovinas, sostenido en gran parte por el trabajo de empresas familiares y aproximadamente 1900 productores.

“Hoy vemos señales claras de recuperación del stock vacuno luego de años muy difíciles por la sequía. Esto es resultado del esfuerzo de nuestros productores y de una decisión política clara del gobernador Juan Pablo Valdés de acompañar permanentemente al campo”, destacó Chávez.

El ministro se refirió a la situación del sector ovino y a las herramientas implementadas para su fortalecimiento. “Impulsamos programas como Cordero Navideño para agregar valor y abrir mercados, junto al Programa de Mejoramiento Genético que nos permite mejorar la calidad de nuestras majadas y sostener la actividad”, señaló.

En ese marco, anunció el proyecto de readecuación y ampliación del frigorífico de Sauce, con una inversión cercana a los 200 mil dólares, que permitirá la faena de especies exóticas invasoras como el chancho salvaje y el ciervo axis.

Además, Chávez subrayó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y el PRIAR, mediante controles en rutas, caminos vecinales y establecimientos rurales.

“No puede haber producción sin seguridad rural. Ya se secuestraron más de 300 cabezas de ganado de dudosa procedencia. Existe una decisión firme del Gobierno provincial de combatir el abigeato y la faena clandestina para cuidar el esfuerzo de nuestros productores”, afirmó.

Y destacó el trabajo de la Mesa del Síndrome de Tristeza Bovina, junto a SENASA, Fucosa, INTA, la Facultad de Veterinaria, el Colegio de Veterinarios y las Sociedades Rurales. “La sanidad animal es la base de la competitividad de nuestra ganadería, por eso desarrollamos herramientas de prevención y control en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, el gobierno de Corrientes puso en valor las acciones de la Mesa de Zoonosis, bajo el concepto de Una Salud, con capacitaciones en escuelas agrotécnicas y EFAs y planes de diagnóstico y prevención de enfermedades como rabia, hidatidosis, brucelosis y leptospirosis.

El ministro detalló el avance en la modernización de las plantas de faena provinciales y municipales, ampliando la capacidad de frío, mejorando las condiciones edilicias y capacitando al personal para cumplir con los estándares del SENASA.

Actualmente, Corrientes cuenta con: 12 plantas con tránsito provincial, 21 con tránsito municipal y 3 con tránsito federal. “Nuestro objetivo es que más establecimientos puedan crecer, generar empleo y abastecer nuevos mercados, fortaleciendo el desarrollo local y el arraigo”, indicó.

Para finalizar, Chávez reafirmó la visión estratégica del Gobierno provincial. “Estamos construyendo una Provincia que produce, que agrega valor, que cuida la sanidad, que combate el delito rural y que acompaña a cada productor. Curuzú Cuatiá es ganadería, genética, historia y futuro, y ese futuro lo vamos a seguir construyendo juntos”, concluyó.