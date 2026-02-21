Paso de la Patria reeditará una nueva edición del Torneo Apertura de Pesca del Dorado

Luego de varios años de intervalo sin realizarse el concurso pesquero este año vuelve un clásico a Paso de la Patria. El Torneo Apertura de Pesca del Dorado se llevará a cabo del 2 al 5 de abril, por ello el municipio se encuentra trabajando de manera conjunta con el sector privado local y con el Gobierno provincial en la puesta a punto y la vez a la promoción del evento que coincidirá con la semana santa.

En tal sentido, se realizó una primera reunión con el equipo municipal para después replicarlo con autoridades del Gobierno provincial tal es el caso del Ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard quien recibió en su despacho al intendente Oscar García. En la oportunidad se planteó la posibilidad de acompañamiento institucional tanto para este concurso como para otras acciones a lo largo del año.

El jefe comunal de “El Paso” adelantó que se viene nuevamente el torneo de apertura, un evento fue creado en su momento para tratar de generar un flujo de pescadores deportivos en forma mucho más temprana a la zona. “Estamos trabajando fuerte con toda la comunidad, tuvimos una primera reunión con el equipo de trabajo local que se extendió con el ministro de Turismo de la Provincia y con otros organismos del gobierno provincial”, dijo García.

Por otra parte, el Intendente calificó al producto pesca de gran valor para Paso de la Patria como para toda la provincia de Corrientes. “Entendemos que el Estado en su conjunto, tanto municipal como provincial, tienen que estar presentes en eventos que son tan importantes, sobre todo para la economía de un lugar tan particular como el caso de El Paso, que es una comunidad que vive exclusivamente de la actividad económica basada en el turismo”, declaró.

Una lancha de premio

El pescador deportivo arriba a Corrientes atraído por el dorado y en este escenario Paso de la Patria siempre es un llamador. Esta vez no será la excepción y para estimularlos ya se está definiendo como premio mayor del torneo una embarcación con motor, además de otros elementos y artículos de pesca, como también trofeos y obsequios otorgados por empresas privadas que van a participar del torneo.

En cuanto a costos de inscripción se informó que estará entre $350.000 y $400.000 dependiendo la fecha y que cuenta con promociones bancarias para pagos hasta en 6 cuotas. También, aquellos participantes que se inscriban al torneo apertura se harán acreedores de un 20% de bonificación para el concurso nacional del mes de agosto.